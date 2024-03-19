Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
Трамп заявил о ненависти демократов США к Израилю
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американские демократы «на самом деле» ненавидят Израиль
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов ненавидит Израиль.
«Я действительно думаю, что они ненавидят Израиль. Демократическая партия ненавидит Израиль. Любой еврей, голосующий за демократов, ненавидит свою религию. Они ненавидят все, что связано с Израилем, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен», – сказал Трамп в интервью для шоу радиоведущего Себастьяна Горки, передает ТАСС.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что в секторе Газы погибли «слишком много ни в чем не повинных палестинцев».
При этом сейчас, по словам Харрис, палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных».