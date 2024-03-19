Трамп заявил о ненависти демократов США к Израилю

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американские демократы «на самом деле» ненавидят Израиль

Tекст: Денис Тельманов

«Я действительно думаю, что они ненавидят Израиль. Демократическая партия ненавидит Израиль. Любой еврей, голосующий за демократов, ненавидит свою религию. Они ненавидят все, что связано с Израилем, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен», – сказал Трамп в интервью для шоу радиоведущего Себастьяна Горки, передает ТАСС.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что в секторе Газы погибли «слишком много ни в чем не повинных палестинцев».

При этом сейчас, по словам Харрис, палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных».