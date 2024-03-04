Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.23 комментария
В Белом доме решили создать морской коридор для поставок помощи в сектор Газа
В Белом доме заявили о начале работы по созданию морского коридора для поставок помощи в сектор Газа
Вашингтон работает над организацией морского коридора для поставок гуманитарной в сектор Газы, а также планирует сбрасывать продукты и лекарства с воздуха, заявила вице-президент США Камала Харрис.
«Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставок помощи», – приводит слова Харрис ТАСС.
Она подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.
По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».
«Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев», – сказала вице-президент США.
Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.
«Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам с помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей,.. и их встретили стрельбой и хаосом», – сказала Харрис.
Ранее сообщалось, что в Белый дом в обход решению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приехал бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц. Он должен встретиться с Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном, после чего отправиться в Лондон. Тема переговоров не разглашается.