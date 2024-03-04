В Белом доме решили создать морской коридор для поставок помощи в сектор Газа

В Белом доме заявили о начале работы по созданию морского коридора для поставок помощи в сектор Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставок помощи», – приводит слова Харрис ТАСС.

Она подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.

По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».

«Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев», – сказала вице-президент США.

Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.

«Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам с помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей,.. и их встретили стрельбой и хаосом», – сказала Харрис.

Ранее сообщалось, что в Белый дом в обход решению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приехал бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц. Он должен встретиться с Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном, после чего отправиться в Лондон. Тема переговоров не разглашается.