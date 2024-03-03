  • Новость часаПисториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы
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    США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине
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    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
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    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    19 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    23 комментария
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 22:42 • Новости дня

    Бывший министр обороны Израиля приехал в Вашингтон в обход Нетаньяху

    Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц прибыл в США для встречи с Харрис и Блинкеном без согласования с премьером Беньямином Нетаньяху

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр обороны Израиля Бенни Гануц, который в составе чрезвычайного правительства Израиля получил пост министра без портфеля, прибыл в США для проведения ряда встреч, в том числе с американским вице-президентом Камалой Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном без согласования с главой правительства Беньямином Нетяньяху.

    «Министр в военном кабинете Бенни Ганц прибыл в США в преддверии серии встреч с высокопоставленными чиновниками», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of Israel.

    Отмечается, что Ганц отправился в Вашингтон без одобрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за чего тот пришел в ярость и поручил израильскому посольству в Вашингтоне не помогать Ганцу в организации встреч.

    После переговоров в Вашингтона Ганц планирует отправиться в Лондон для встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

    Тема переговоров и их статус не уточняется.

    Ранее глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн сообщил, что Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы.

    По его словам, такая позиция возникла когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями.

    Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен.

    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

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    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    2 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    В США заявили, что Киев может начать переговоры с Москвой из-за неудач на фронте

    Responsible Statecraft: Киев может начать переговоры с Москвой из-за неудач на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки, пишет Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft.

    По данным газеты, сдвиг в позиции Украины указывает на то, насколько отчаянной становится ситуация для ее военных, которые недавно спешно бежали из Авдеевки, передает РИА «Новости».

    Также Коннор напомнил о недавнем заявлении главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира».

    Издание также отмечает, что отсутствие военной помощи со стороны США сильнее подталкивает Киев к обсуждению мирного урегулирования конфликта.

    Ранее в США резко отреагировали на требование Киева о поддержке.

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    1 марта 2024, 18:42 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы США по Палестине

    Глава МИД Лавров заявил, что США ведут дело к тому, чтобы не было палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    США ведут дело к тому, что палестинцы никакого государства не получат, вместо этого будет создана «красивая картинка» без изменения статус-кво, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров считает, что США взяли на себя функции «подпольной переговорной работы», которая выльется в очередную фикцию. По его словам, будет какое-то «красивое объявление, красивая картинка», например, что Палестину примут в члены ООН, а «на земле» все останется по-прежнему, передает ТАСС.

    Ранее представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства рядов, чтобы противостоять внешней силе. До этого правительство Израиля отвергло признание палестинского государства.

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    1 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

    Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

    Tекст: Ольга Никитина

    На Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Украина «на деле не важна для безопасности Запада». Он прокомментировал статью в Der Spiegel под заголовком «Действительно ли это наш конфликт?», автор которой призвал честно ответить на этот вопрос и перестать себя обманывать. «Украина этого тоже не заслуживает», – отвечает сам автор.

    В этой связи Пушков отметил, что на Западе стали задумываться о том, какими могут быть последствия конфликта с Россией из-за Украины. Однако этого не делает президент Франции Эммануэль Макрон, который якобы выступает с «выверенными и продуманными» заявлениями, ни «агрессивные британские министры», которые с бешеной скоростью сменяют друг друга, ни шеф Пентагона Ллойд Остин, который допускает войну между Россией и НАТО.

    «Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – заключил Пушков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    3 марта 2024, 02:40 • Новости дня
    СБ ООН отреагировал на гибель более 100 палестинцев у гуманитарного конвоя

    СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с гибелью более 100 и ранении свыше 700 палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлени Совбеза.

    «Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа», – приводит РИА «Новости» заявление СБ ООН.

    В Совбезе подчеркнули, что необходимо принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Также там отметили, что Израиль проводит собственное расследорвание инцидента.

    Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где собрались несколько сотен голодающих палестинцев, чтобы получить гуманитарную помощь. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.

    В то же время Армия обороны Израиля утверждает, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате чего возникла давка, в которой травмы получили несколько десятков человек. Также израильские военные утверждали, что десятки жителей Газы погибли колесами грузовиков.

    Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.

    Ранее сообщалось, что голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы, который в результате был разграблен по дороге голодающими местными жителями.

    Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы.

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    1 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России Максим Марченко признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники и отмывании денег, сообщил минюст США.

    Как сообщил минюст, 51-летний россиянин согласился признать вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде продукции двойного назначения. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор должны вынести в конце июня в суде Манхэттена, передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Он был арестован в США в сентябре.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    1 марта 2024, 02:08 • Новости дня
    Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

    Министры финансов и главы ЦБ G20 в Сан-Паулу не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту, сообщили источники.

    Бразилия, которая сейчас занимает место председателя в G20, представила собственное заявление, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Глава минфина Германии Кристиан Линднер ранее пригрозил, что откажется поддержать совместное коммюнике, если в заявление не включат упоминание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Принимающая сторона – Бразилия – стремилась сосредоточиться на теме экономики.

    Бразилия заявила, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, передает РИА «Новости».

    Напомним, страны G20 уже не в первый раз расходятся во мнениях относительно заявлений по конфликту на Украине.

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    2 марта 2024, 10:49 • Новости дня
    Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сочетание нейродегенеративного заболевания у Джо Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения, считают опрошенные врачи.

    После обследования выяснилось, что Байден страдает от «обструктивного апноэ во сне», которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности, рассеянности, сонливости в дневное время и ухудшению интеллекта, передает ТАСС.

    Также у Байдена диагностировали гиперлипидемию, мерцательную аритмию, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения его терапевта.

    Врач-кардиолог отметил, что нарушение ритма сердца, диагностированное у Байдена, может приводить к сосудистым катастрофам.

    Кроме того, как заявил врач-психиатр, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, могут говорить о прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях.

    Ранее врач перечислил болезни Байдена после обследования.

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    2 марта 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров заявил о «серьезных событиях» на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские рейды против палестинцев на Западном берегу реки Иордан – это серьезные события, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, операция на зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, готовится накануне месяца Рамадан, добавил он.

    «И если зачистка Рафаха начнется, то огромное количество беженцев уйдет в Египет, а египтяне ни раз заявляли, что это неприемлемо. Это будет этническая чистка фактически», – передает ТАСС его слова.

    Лавров указал на заявления о том, что якобы сектор Газа должен стать буферной зоной для Израиля, что противоречит на 100% всем решениям ООН и здравому смыслу.

    «Это означает только, что палестинцев могут выкинуть с земель, где жили их предки, и, в общем-то, презреть все их права», – сказал российский министр.

    По его словам, заявления израильского руководства вновь подтверждают, что оно не меняет своей задачи зачистить сектор Газа полностью и ликвидировать ХАМАС.

    Ранее палестинские фракции договорились в Москве о мерах для снятия блокады с Газы.

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    2 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    В США извинились перед Ираком за удар по территории

    Глава МИД Ирака Хусейн заявил об извинениях США за удар по территории страны

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом принес извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

    По его словам, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, а затем официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Пентагона, американские войска в ходе ударов по районам Ирака и Сирии ликвидировали 40 боевиков.

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    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      19 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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