Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.19 комментариев
Бывший министр обороны Израиля приехал в Вашингтон в обход Нетаньяху
Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц прибыл в США для встречи с Харрис и Блинкеном без согласования с премьером Беньямином Нетаньяху
Бывший министр обороны Израиля Бенни Гануц, который в составе чрезвычайного правительства Израиля получил пост министра без портфеля, прибыл в США для проведения ряда встреч, в том числе с американским вице-президентом Камалой Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном без согласования с главой правительства Беньямином Нетяньяху.
«Министр в военном кабинете Бенни Ганц прибыл в США в преддверии серии встреч с высокопоставленными чиновниками», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of Israel.
Отмечается, что Ганц отправился в Вашингтон без одобрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за чего тот пришел в ярость и поручил израильскому посольству в Вашингтоне не помогать Ганцу в организации встреч.
После переговоров в Вашингтона Ганц планирует отправиться в Лондон для встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Тема переговоров и их статус не уточняется.
Ранее глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн сообщил, что Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы.
По его словам, такая позиция возникла когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями.
Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен.