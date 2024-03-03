Бывший министр обороны Израиля приехал в Вашингтон в обход Нетаньяху

Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц прибыл в США для встречи с Харрис и Блинкеном без согласования с премьером Беньямином Нетаньяху

Tекст: Денис Тельманов

«Министр в военном кабинете Бенни Ганц прибыл в США в преддверии серии встреч с высокопоставленными чиновниками», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of Israel.

Отмечается, что Ганц отправился в Вашингтон без одобрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за чего тот пришел в ярость и поручил израильскому посольству в Вашингтоне не помогать Ганцу в организации встреч.

После переговоров в Вашингтона Ганц планирует отправиться в Лондон для встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Тема переговоров и их статус не уточняется.

Ранее глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн сообщил, что Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы.

По его словам, такая позиция возникла когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями.

Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен.