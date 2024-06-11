ХАМАС обещало освободить заложников из числа российских граждан

Замглавы МИД Богданов сообщил об обещании ХАМАС освободить остающихся в секторе Газа россиян

Tекст: Антон Антонов

Богданов сообщил, что «остались <...> два заложника из числа российских граждан». Российская сторона «очень активно ставила» перед ХАМАС вопрос их освобождения «вне сделки». ХАМАС «всегда это обещало и подтверждало свою готовность». Однако для реализации данного шага «физически нужно прекращение огня хотя бы на какое-то время», чтобы заложников могли передать Международному комитету Красного Креста, сказал Богданов. Россия рассчитывает, что заложников освободят, если наступит «хотя бы затишье».

Кроме того, Богданов сообщил, что заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время телефонного звонка из Турции заявил о готовности палестинцев согласиться на план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, передает ТАСС.

Однако сохраняется ряд вопросов относительно того, как Израиль будет выполнять этот план и согласен ли он в принципе. В числе «принципиально важных элементов» для ХАМАС Богданов назвал вопрос ухода Израиля из сектора Газа, полное прекращение огня, обмен заложников на палестинских заключенных. Кроме того, у Москвы сохраняются сомнения по поводу выполнения Израилем «ряда незакрытых вопросов».

ХАМАС сообщил, что глава политбюро движения Исмаил Хания и генсек «Исламского джихада» Зияд ан-Наххаля «передали посредникам из Катара и Египта ответ на предложение о прекращении огня в Газе». Они заявили о готовности к «действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве». Подчеркивается «необходимость полного прекращения агрессии Израиля против жителей Газы и вывода его военнослужащих из сектора». Al Jazeera сообщает, что ХАМАС требует от Израиля вывода войск в том числе с территории КПП «Рафах» и Филадельфийского коридора.

Напомним, президент США Джо Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС. При этом израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что израильская сторона пытается найти альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа.

