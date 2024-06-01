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    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    6 комментариев
    1 июня 2024, 00:29 • Новости дня

    Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС

    Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС
    @ Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что Катар передал палестинскому движению ХАМАС новые предложения Израиля, предусматривающие прекращение огня и вывод войск из сектора Газа. При этом Израиль подчеркнул, что продолжает добиваться «ликвидации возможностей ХАМАС».

    Байден сообщил, что предусмотрено три этапа урегулирования. На первом, который продлится шесть недель, должно произойти полное прекращение огня. Израиль начнет выводить войска из всех населенных районов Газы и освободит «сотни заключенных из числа палестинцев». ХАМАС же должен «освободить некоторое число заложников, включая женщин, стариков, раненых». Предусмотрено и увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа.

    В этот период стороны обсудят условия перехода ко второму этапу, при этом режим прекращения огня должен поддерживаться даже в том случае, если переговоры займут больше шести недель, передает ТАСС.

    На втором этапе должно произойти освобождение «всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военнослужащих». Израиль должен вывести войска. Прекращение огня станет постоянным, если ХАМАС будет соблюдать условия сделки.

    Третий этап предусматривает реконструкцию сектора Газа, передачу останков всех погибших заложников ХАМАС их близким.

    США призвали Израиль договориться с ХАМАС, а не преследовать «неопределенную цель «полной победы». Байден подчеркнул, что «Израиль сделал свое предложение» и ХАМАС «следует дать согласие на сделку». Представитель администрации США высокого ранга заявил, что на выполнение сделки в случае ее достижения потребовались бы «месяцы, годы».

    В свою очередь, канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что Биньямин Нетаньяху уполномочил переговорную группу представить такой план сделки, который гарантирует, что война в секторе Газа не закончится без освобождения заложников и «ликвидации военных и административных возможностей ХАМАС».

    ХАМАС заявило, что позитивно оценивает выступление президента США, если Израиль «заявит о своей приверженности тем же основам» для переговоров.

    Неделю назад в канцелярии премьера Израиля заявили, что глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из региона, но Нетаньяху против этого.

    29 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

    В материале издания указано, что Байден якобы пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину ответом в случае, если Китай поставит России оружие, передает РИА «Новости».

    При этом обозреватель отметил, что слова Байдена вызвали недовольство китайского лидера, который уточнил, являются ли подобные заявления США угрозой.

    Издание, ссылаясь на анонимных американских чиновников, утверждает, что китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.

    Ранее Китай обвинил США в нарушениях прав человека. До этого в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

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    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

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    29 мая 2024, 03:42 • Новости дня
    «Исламский джихад» опубликовал видео с захваченным гражданином России и Израиля

    Палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала видео с представившимся Александром Труфановым заложником

    «Исламский джихад» опубликовал видео с захваченным гражданином России и Израиля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальная группировка «Исламский джихад» опубликовала видеозапись, на которой к израильтянам обращается, предположительно, Александр Труфанов – гражданин России и Израиля, похищенный во время палестинского нападения на Израиль в октябре.

    Видео продолжается около 30-секунд, передает РИА «Новости».

    Труфанов говорит на иврите, передает ТАСС.

    Он призвал жителей Израиля, которые проводят митинги, продолжать протестные акции. Труфанов заявил, что вскоре расскажет, «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе».

    В феврале Елена Труфанова поблагодарила власти России за предпринятые меры по ее освобождению и рассказала, что в плену ХАМАС остался ее единственный сын Александр Труфанов.

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    30 мая 2024, 20:16 • Новости дня
    Палестинские радикалы опубликовали новое видео с гражданином России
    Палестинские радикалы опубликовали новое видео с гражданином России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала новое видео с обращением, предположительно, Александра Труфанова – гражданина России и Израиля, похищенного во время палестинского нападения на Израиль в октябре.

    Заложник сообщил на иврите, что с ним «все в порядке», несмотря на обстрелы Израиля, передает ТАСС.

    Ранее было опубликовано видео, где молодой человек, представившийся Александром Труфановым, заявил, что вскоре расскажет «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе».

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    30 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Лавров объяснил рост числа признавших Палестину стран

    Лавров: Расширение числа признавших Палестину стран поможет решить проблему

    Лавров объяснил рост числа признавших Палестину стран
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Увеличение числа стран, признавших Палестину, свидетельствует о крепнущей позиции в мире в пользу справедливого решения проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров назвал справедливое решение палестинской проблемы главной предпосылкой долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, следует из сообщения на сайте МИД России. По словам министра, важной задачей является синхронизация подходов и миротворческих планов вовлеченных в ближневосточное урегулирование игроков.

    Он отметил, что необходимо сформировать условия для налаживания прямых палестино-израильских переговоров, и предложил провести консультации заинтересованных сторон на министерском уровне.

    Лавров подчеркнул, что ключевую роль в достижении мира на Ближнем Востоке должны сыграть государства регионов, а также Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС).

    Ранее СловенияИспанияИрландия и Норвегия официально признали Палестину в качестве государства.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    29 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Хейли резко раскритиковали за «любовные записки» на израильских бомбах

    Newsweek: правозащитники раскритиковали Хейли за «любовную записку» на снаряде Израиля

    Хейли резко раскритиковали за «любовные записки» на израильских бомбах
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший постпред США в ООН Никки Хейли подверглась резкой критике со стороны правозащитников после того, как она оставила надпись «прикончи их» на снаряде, предназначенном для использования израильскими военными в секторе Газа и Ливане, пишут американские СМИ.

    Алан Ли Грин, руководитель еврейско-арабского движения за мир «Держаться вместе», назвал поступок Хейли «отвратительным», подчеркнув, что «людям не нужны политики, пропагандирующие смерть», сообщает американский журнал Newsweek.

    В свою очередь американский активист Омар Сулейман раскритиковал Хейли за то, что она «пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей», в то время как «Израиль заживо сжигает сектор Газа».

    Правозащитник Алек Каракатсанис назвал надпись Хейли «одной из самых безнравственных вещей», которые он когда-либо видел, а член политбюро ХАМАС Бассем Наим также выразил возмущение действиями бывшего посла, передает ТАСС.

    Напомним, Хейли, которую команда республиканца Дональда Трампа рассматривает на должность вице-президента США, в ходе своей поездки в Израиль оставила на артиллерийском снаряде калибром 155 мм фразу «прикончи их» («finish them»).

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    29 мая 2024, 10:30 • Новости дня
    Хейли во время визита в Израиль оставила кровожадную надпись на снаряде

    Хейли во время визита в Израиль написала на артиллерийском снаряде «Прикончи их»

    Хейли во время визита в Израиль оставила кровожадную надпись на снаряде
    @ @Team Nikki Haley

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший постпред США в ООН Никки Хейли, выбывшая из президентской гонки, посетила Израиль, где в ходе своей поездки оставила на артиллерийском снаряде калибром 155 мм фразу «прикончи их» («finish them»).

    Фотографию, на которой запечатлен этот момент, опубликовали в соцсетях, передает ТАСС.

    Напомним, штаб республиканца Дональда Трампа рассматривает Хейли на должность вице-президента США.

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    30 мая 2024, 01:06 • Новости дня
    Байден пошутил про инъекции отбеливателя у Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден пошутил о том, что у его предшественника Дональда Трампа поврежден мозг из-за инъекций отбеливателя. Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

    «Как я сказал, думаю, он ввел слишком много отбеливателя, думаю, это повлияло на его мозг», – сказал Байден, передает ТАСС

    Так американский лидер прокомментировал слова Трампа о том, что он был лучшим президентом для афроамериканцев.

    Напомним, в 2020 году Трамп предложил изучить возможность применения дезинфицирующих средств для борьбы с коронавирусом. Его слова вызвали шквал критики.

    Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Байдена в руководстве судебным процессом против него о подлоге финансовых документов.

    Речь идет о выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году. Присяжные пока не вынесли вердикт.

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    31 мая 2024, 02:57 • Новости дня
    Белый дом после решения присяжных по делу Трампа заявил о верховенстве закона

    Представитель Белого дома Сэмс после решения присяжных по делу Трампа заявил об уважении верховенства закона

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель администрации США Иан Сэмс прокомментировал решение жюри присяжных признать экс-президента страны Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов.

    Сэмс, который отвечает за позицию администрации Джо Байдена по надзору и расследованиям, заявил, что Белый дом «уважает верховенство закона», и отказался давать дополнительные комментарии, передает РИА «Новости».

    После оглашения вердикта между сторонниками и противниками Трампа, которые собрались у суда Нью-Йорка, разгорелись словесные перепалки. Ситуацию контролировала полиция, но ее вмешательство не потребовалось, передает ТАСС.

    Напомним, в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи. Приговор ожидается 11 июля.

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    30 мая 2024, 21:28 • Новости дня
    В Израиле инициировали роспуск парламента

    Times of Israel: В Израиле инициировали роспуск парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат израильского Кнессета (парламента) Пнина Тамано-Шата из партии «Национальное единство» подала законопроект о роспуске парламента после призывов оппозиции к проведению досрочных выборов, пишет Times of Israel.

    «7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства», – приводит Times of Israel слова Тамано-Шаты, передает «Интерфакс».

    Это правительство поведет Израиль к «безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе», заявила депутат.

    Вместе с тем в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» высказались против этой идеи, заявив, что «в разгар войны Израилю необходимо единство, а не разногласия».

    Там считают, что роспуск правительства станет наградой для лидера палестинского движения ХАМАС Яхъи Синвара, подчинением международному давлению и ударит по усилиям по освобождению заложников.

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    30 мая 2024, 02:46 • Новости дня
    Нетаньяху разочарован отказом США ввести санкции против МУС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил разочарование в связи с отказом администрации США ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС).

    «Соединенные Штаты говорили, что они фактически поддерживают законопроект о санкциях... Теперь вы говорите, что это под вопросом. И, честно говоря, я удивлен и разочарован», – заявил Нетаньяху в интервью радиостанции Sirius XM, передает ТАСС

    Ранее в Конгрессе США предлагали ввести санкции против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

    Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не поддерживает эту инициативу.


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    30 мая 2024, 04:36 • Новости дня
    Два медика Красного Полумесяца погибли при обстреле в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Два сотрудника Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) погибли во время обстрела на юге сектора Газа. Об этом сообщила организация.

    Инцидент произошел в районе Таль-Султан, на западе города Рафах, передает сообщение организации ТАСС.

    По данным PRCS, израильские военные обстреляли машину скорой помощи.

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    30 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    В боях с ХАМАС в секторе Газа погибли трое израильских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа.

    Погибшие – военнослужащие батальона «Нахшон» и 101-го батальона парашютно-десантной бригады, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что бои проходили на севере Палестинского анклава.

    С начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погиб 291 израильский военный.

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    30 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Словения решила признать Палестину независимым государством

    МИД Словении заявил о признании властями старны Палестины независимым государством

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства, сообщил МИД страны.

    Власти Словении решили признать независимость и суверенитет Палестины и представили это решение Национальному собранию, передает ТАСС.

    Ранее ИспанияИрландия и Норвегия официально признали Палестину в качестве государства.

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «кормлением террористического монстра» признание Палестины тремя государствами.

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