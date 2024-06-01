Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС

Tекст: Антон Антонов

Байден сообщил, что предусмотрено три этапа урегулирования. На первом, который продлится шесть недель, должно произойти полное прекращение огня. Израиль начнет выводить войска из всех населенных районов Газы и освободит «сотни заключенных из числа палестинцев». ХАМАС же должен «освободить некоторое число заложников, включая женщин, стариков, раненых». Предусмотрено и увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа.

В этот период стороны обсудят условия перехода ко второму этапу, при этом режим прекращения огня должен поддерживаться даже в том случае, если переговоры займут больше шести недель, передает ТАСС.

На втором этапе должно произойти освобождение «всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военнослужащих». Израиль должен вывести войска. Прекращение огня станет постоянным, если ХАМАС будет соблюдать условия сделки.

Третий этап предусматривает реконструкцию сектора Газа, передачу останков всех погибших заложников ХАМАС их близким.

США призвали Израиль договориться с ХАМАС, а не преследовать «неопределенную цель «полной победы». Байден подчеркнул, что «Израиль сделал свое предложение» и ХАМАС «следует дать согласие на сделку». Представитель администрации США высокого ранга заявил, что на выполнение сделки в случае ее достижения потребовались бы «месяцы, годы».

В свою очередь, канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что Биньямин Нетаньяху уполномочил переговорную группу представить такой план сделки, который гарантирует, что война в секторе Газа не закончится без освобождения заложников и «ликвидации военных и административных возможностей ХАМАС».

ХАМАС заявило, что позитивно оценивает выступление президента США, если Израиль «заявит о своей приверженности тем же основам» для переговоров.

Неделю назад в канцелярии премьера Израиля заявили, что глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из региона, но Нетаньяху против этого.