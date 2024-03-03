Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

  • Новость часаЛиквидированные в Ингушетии боевики оказались приверженцами ИГ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    ПВО Крыма за ночь сбила 38 украинских беспилотников
    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией
    ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром
    WSJ предупредила об осложнениях отношений НАТО и Германии
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    17 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


    Коментарии (10)
    3 марта 2024, 02:40 • Новости дня
    СБ ООН отреагировал на гибель более 100 палестинцев у гуманитарного конвоя

    СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с гибелью более 100 и ранении свыше 700 палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлени Совбеза.

    «Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа», – приводит РИА «Новости» заявление СБ ООН.

    В Совбезе подчеркнули, что необходимо принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Также там отметили, что Израиль проводит собственное расследорвание инцидента.

    Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где собрались несколько сотен голодающих палестинцев, чтобы получить гуманитарную помощь. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.

    В то же время Армия обороны Израиля утверждает, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате чего возникла давка, в которой травмы получили несколько десятков человек. Также израильские военные утверждали, что десятки жителей Газы погибли колесами грузовиков.

    Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.

    Ранее сообщалось, что голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы, который в результате был разграблен по дороге голодающими местными жителями.

    Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы.

    Коментарии (10)
    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров заявил о «серьезных событиях» на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские рейды против палестинцев на Западном берегу реки Иордан – это серьезные события, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, операция на зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, готовится накануне месяца Рамадан, добавил он.

    «И если зачистка Рафаха начнется, то огромное количество беженцев уйдет в Египет, а египтяне ни раз заявляли, что это неприемлемо. Это будет этническая чистка фактически», – передает ТАСС его слова.

    Лавров указал на заявления о том, что якобы сектор Газа должен стать буферной зоной для Израиля, что противоречит на 100% всем решениям ООН и здравому смыслу.

    «Это означает только, что палестинцев могут выкинуть с земель, где жили их предки, и, в общем-то, презреть все их права», – сказал российский министр.

    По его словам, заявления израильского руководства вновь подтверждают, что оно не меняет своей задачи зачистить сектор Газа полностью и ликвидировать ХАМАС.

    Ранее палестинские фракции договорились в Москве о мерах для снятия блокады с Газы.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 02:10 • Новости дня
    Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды

    В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды

    Tекст: Денис Тельманов

    Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.

    «Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».

    Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.

    Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

    Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 01:33 • Новости дня
    На Алтае загорелся спа-комплекс на площади 1,2 тыс. кв. м

    На Алтае загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на площади 1,2 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар площадью 1,2 тыс. квадратных метров произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону.

    «Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчётов. По данным МЧС, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей особой зоны. Информации о пострадавших нет.



    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    «Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

    В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.


    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 23:31 • Новости дня
    В супермаркетах и ресторанах Сириуса запретили продавать алкоголь до 7 марта

    В зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта запретили продавать алкоголь в магазинах и ресторанах

    Tекст: Денис Тельманов

    Продуктовые магазины, рестораны и кафе в зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус приостановили продажу спиртных напитков с 1 по 7 марта.

    В розничных точках Сириуса все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Рестораны и кафе также не принимают заказы на спиртные напитки, передает РИА «Новости».

    Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.

    Ранее сообщалось, что открыть Всемирный фестиваль молодежи помог ИИ с голосом Константина Хабенского, а старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта 2024 года – это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа.

    Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 07:50 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру России Михаилу Мишустину поздравление с днем рождения

    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
    @ Правительство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с днем рождения и указал на устойчивый рост экономики России в условиях санкций.

    «В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики», – приводит РИА «Новости» выдержку из поздравительного сообщения Лукашенко.

    При этом он выразил надежду, что присущие Мишустину «верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией» будут способствовать «развитию сильной и процветающей России», а также сближению народов России и Белоруссии.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковном городе Лобня.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 06:58 • Новости дня
    США подтвердили, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул

    Центральное командование США подтвердило, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул в Красном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, который атаковали 18 февраля хуситы в Аденском заливе, затонул в Красном море.

    «Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов», – приводит РИА «Новости» сообщение хуситов.

    Отмечается, что экипаж судна смог эвакуироваться, однако  около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне «представляют экологическую опасность в Красном море».

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

    Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа.

    Ранее правительство Йемена сообщило, что атакованный британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море.

    Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации принять «практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы».

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 22:23 • Новости дня
    Пряник весом 382 килограмма приготовили в Вологодской области для Книги рекордов

    Пряник-рекордсмен весом 382 килограмма приготовили на фестивале «Русская тройка» в Вологодской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Гигантский пряник в форме подковы весом 382 кг приготовили в ходе фестиваля «Русская тройка» в Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

    «Размер пряника составил 3,5 на 4 метра... Рекорд зафиксирован специалистами Книги рекордов России", – приводит РИА «Новости» словам Филимонова.

    Он добавил, что в стране ранее был зафиксирован рекорд веса пряника в 180 килограммов и задача жителей Вологодской области была испечь пряник весом не менее 200 килограммов.

    «Специалисты превысили все ожидания. Наша гигантская подкова-пряник весом в 382 килограмма», – подчеркнул губернатор.

    Отмечается, что для выпечки потребовалось более 120 кг муки, около 60 кг сахара, 88 кг брусники для начинки.

    На покрытие пряника ушло 75 кг помадки. Изделие изготовили работники череповецкого хлебокомбината.

    Ранее сообщалось, что в Оренбургской области развернули флаг России рекордной длины 1 588 м и шириной 4,5 м. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим именем «Российская».

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и об обмене заложниками

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности перемирия в секторе Газа, а также о параметрах обмена заложниками, сообщил телеканал Al Hadath.

    Согласно данным источника в Египте, «стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия» и о схеме обмена заложниками, передает ТАСС.

    Теперь необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа.

    Ранее сообщалось о попытках США выработать договоренности по немедленному прекращению огня в Газе.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 07:26 • Новости дня
    Израильские военные провели масштабные рейды на Западном берегу Иордана

    Израильские военные провели масштабные рейды на Западном берегу Иордана и атаковали город Тулькарм

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные провели в ночь на 3 марта ночью масштабные рейды в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан.

    Значительные силы израильских военных были направлены на штурм города Тулькарм, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Отмечается, что рейды прошли в лагерях беженцев Калькилия и Аль-Арруб.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что израильские рейды против палестинцев на Западном берегу реки Иордан – это серьезные события.

    По его словам, операция на зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, готовится накануне месяца Рамадан.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ
    Затонувший британский сухогруз создал угрозу экологии Красного моря
    Спецназ в Берлине начал операцию по делу о «Фракции Красной армии»
    Маск обвинил Байдена в «наглой лжи»
    Дочь Орнеллы Мути стала моделью на Московской неделе моды
    Сериал «ГДР» побил рекорд «Слово пацана» по аудитории

    От нефти ждут исторический скачок

    Нефтяные цены находятся на среднем уровне за последние 50 лет. Однако оставаться долго на таком уровне они не могут. Это значит, что нефтяной рынок стоит на пороге серьезных изменений: либо роста до 110 долларов, либо обвала до 50 долларов за баррель. При каких условиях возможны такие сценарии и какой наиболее вероятен? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными

    «На Западе опасаются возмездия России в случае атак по ее глубинной территории. Это может еще больше вовлечь Германию в конфликт», – пишут западные СМИ. По их данным, в этой связи очевидно, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовка Прибалтики к «войне с Россией» превращается в комедию

    Распространенная в странах Прибалтики истерика по поводу «предстоящего нападения России» выходит на новый уровень. Активисты и политики словно соревнуются в том, кто придумает самый нелепый способ «защиты от российской агрессии». Тут и призывы к массовому рытью укреплений, и к разбору железных дорог, и много других примеров подобного абсурда. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      5 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      17 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............