Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
В Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским
Песков: Фиксация письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна
Украинский лидер Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. Как указал Песков, Зеленский «не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная», передает РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул, что мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом и предложена с учетом реалий, сложившихся на земле.
Ранее Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.
Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.