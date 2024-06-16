В Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским

Песков: Фиксация письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна

Tекст: Дарья Григоренко

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. Как указал Песков, Зеленский «не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная», передает РИА «Новости».

Кроме того, он подчеркнул, что мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом и предложена с учетом реалий, сложившихся на земле.

Ранее Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.