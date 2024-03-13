Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов

Политолог Майоров: Конкурс «Лидеры России» объединил людей, готовых направлять энергию на благо страны

Tекст: Олег Исайченко

«Проект «Лидеры России» не только стал демонстрацией того, что кадровая система в нашей стране может развиваться через новые и гибкие форматы, но и по-новому открыть для многих феномен социальных лифтов. Конкурс активизировал дискуссию о возможностях карьерного роста граждан и привлек к ней внимание широкой общественности. Это можно назвать успехом», – сказал Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ.

«Встреча победителей конкурса с президентом продемонстрировала, что они получили наивысшее признание и кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны главы государства. Было показано, что проект действительно смог не только отобрать лучших из лучших, но и объединить людей, готовых направлять свою энергию на благо страны», – отмечает он.

«Кроме того, такая открытая поддержка президента дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям проекта «Лидеры России», приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности. Учитывая их уникальный и довольно специфический опыт, эти люди при должном сопровождении могут привнести много полезного в практику управления и принятия решений», – акцентирует эксперт.

«Так, запущенная программа «Время героев» решит сразу две задачи. С одной стороны, она укрепит систему государственного управления людьми с уникальным опытом. С другой – помогает ветеранам СВО оперативно вернуться к обычной жизни и найти себя на гражданской службе», – поясняет он.

«Уверен, что богатый опыт «Лидеров России» позволит сделать новую программу «Время героев» крайне содержательной и полезной. У страны же появится поколение уникальных управленцев, навыки которых помогут решать самые сложные задачи», – резюмировал Майоров.

Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства высоко оценил работу кадрового конкурса, назвав его «крутым».

«Должен сказать, что это уже пятый у нас выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто», – подчеркнул президент.

Владимир Путин также отметил кадровую программу «Время героев» для участников СВО. По его словам, уже свыше 30 тыс. человек подали заявки на участие в ней. Президент указал, что благодаря этой инициативе бойцы специальной военной операции смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Сама церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

