Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»

Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России

Эксперт Мартынов: Космическая отрасль является признанной формой демонстрации международного престижа государства

Tекст: Олег Исайченко

«Сложно себе представить более технологически емкую отрасль, чем космическая. Как правило, это самые передовые технологии, которые находят свое применение сначала в ОПК, а затем и в гражданском секторе. Так что значение развития сферы переоценить невозможно», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Через наращивание высоких технологий в космической отрасли Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому Путин уделяет данному вопросу особое внимание. Немаловажна и популяризация сферы среди молодежи, которая находит здесь много интересного и при выборе увлечений, и в карьерном плане», – указал он.

«Ну и кроме всего прочего, космическая отрасль справедливо является признанной формой демонстрации международного престижа государства. В мире не так много стран, которые имеют собственную космическую программу. Их можно пересчитать по пальцам. Но Россия, бесспорно, всегда будет в числе лидеров. Поэтому власти и дальше намерены уделять достаточно внимания этому направлению, что подтверждает сегодняшняя встреча президента с главой «Роскосмоса», – напомнил собеседник.

«Крайне важен и экспорт Россией космических продуктов и услуг на рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Тут есть важный международный аспект. Освоение космоса невозможно в рамках одного государства, каким бы богатым, мощным и технологическим оно ни было. Это дело широкого международного сотрудничества. Не зря даже во времена серьезных противоречий реализовывались космические программы между СССР и США, среди которых «Союз – Аполлон», – подчеркнул аналитик.

Космическая отрасль, по его словам, это не место для противоборства, даже с учетом конкуренции: «Будущее – за общими усилиями всего человечества. И если США не образумятся и не пойдут навстречу взаимовыгодному сотрудничеству, их место займет Китай, другие страны Азии или Глобального Юга, которые также развивают свои космические программы».

В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Глава госкорпорации отчитался о выходе на финальную стадию подготовки нового экипажа МКС, в который входит и космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Также Борисов рассказал о завершении работы над стартовым комплексом «Ангара-5М» на космодроме Восточный и продолжении серии безаварийных пусков.



«Недавно пополнили космическую метеорологическую группировку спутником «Метеор-М» № 2–4. Одновременно, кстати, с ним запустили 18 малых спутников, один из них – наших коллег из Ирана», – добавил Борисов.

По его словам, госкорпорация ведет и работу с молодежью – с уполномоченным представителем по делам ребенка Марией Львовой-Беловой сейчас разрабатываются мероприятия по популяризации космических профессий.