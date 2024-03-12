СМИ: Украинцы переписывают свои авто на жен перед новым законом о мобилизации

Tекст: Елизавета Шишкова

Обычно число подобных перерегистраций было около 200, то в декабре – уже почти 500, в январе – более 1000, а в феврале – достигло почти 1300.

Предположительно, мужчины начали массово переписывать имущество на своих жен из-за законопроекта о мобилизации, в котором содержится предложение ограничивать права уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями.

Ранее сообщалось, что на фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации украинцы массово начали снимать деньги со счетов.