У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом
Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов в Белгородской области
Запись с уничтоженной военной техникой диверсионно-разведывательных групп украинских террористов опубликовало Министерство обороны России во вторник.
Запись сделана в приграничной зоне у поселка Нехотеевка в Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике запечатлен подбитый танк с порванной гусеницей, судя по выпускаемым дымам, двигатель машины еще работал на момент записи. Также на видео попали убегающие украинские боевики, уносящие раненых.
ФСБ сообщала об уничтожении на границ Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков. Спецслужба опровергла информацию об их заходе в населенные пункты этих регионов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.