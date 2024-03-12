  • Новость часаАрмия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    12 комментариев
    12 марта 2024, 12:52 • Новости дня

    В Белгородской области рухнули три украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Старооскольском городском округе Белгородской области упали три беспилотника, никто не пострадал, сообщил глава администрации округа Андрей Чесноков.

    В округе упали три украинских БПЛА, один упал рядом с инфраструктурным объектом, из-за чего загорелось дерево, сообщил Чесноков, передает ТАСС.

    Возгорание ликвидировали.

    В ходе падения второго дрона был поврежден забор инфраструктурного объекта, третий упал на трамвайные пути.

    Никто при падении дронов не пострадал, также нет значительных повреждений.

    Напомним, ночью российские системы ПВО ликвидировали 25 украинских дронов. После атаки начался пожар на промзоне под Нижним Новгородом. Также один из беспилотников поджег нефтебазу в Орле.

    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    11 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра

    Сальдо: ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра, уничтожив буксир ВСУ

    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ вывели в русло Днепра буксир, его подорвали российские военные, в результате судно село на мель, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Предположительно, буксир вывели из реки Кошевой.

    Он добавил, что российские военные остаются в готовности к любым провокациям в рамках так называемого украинского наступления в Черном море.

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    11 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    В НАТО назвали критерий «победы Украины»

    Столтенберг назвал «победой Украины» сохранение ее государственности

    В НАТО назвали критерий «победы Украины»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    По его словам, стороны конфликта должны сесть за стол переговоров и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна, сообщает «Московский комсомолец».

    При этом в его заявлении не прозвучало ничего про «границы 1991 года».

    Ранее американские СМИ сообщили, что существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров.

    Коментарии (38)
    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    11 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    @ Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польше митингующие и сотрудники правоохранительных органов не дают проехать пассажирским автобусам на границе с Украиной в обе стороны, заявил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

    Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений, заявил Кубраков, передает РИА «Новости». Он добавил, что подобные действия «неприемлемы» в отношении украинских граждан.

    Ранее в Еврокомиссии заявили о невозможности выполнения требований фермеров из Польши о запрете ввоза агропродукции с Украины.

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    11 марта 2024, 20:03 • Новости дня
    Названа причина отмены Макроном визита в Киев

    Politico: Макрон решил отложить визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России

    Названа причина отмены Макроном визита в Киев
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России, сообщило издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

    Источник пояснил, что Макрон отложил визит из-за напряженных отношений с союзниками в связи с его более воинственной политикой в отношении России. По данным издания, французский президент теперь хочет «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми результатами», передает ТАСС.

    Французский дипломат уточнил, что требуется много времени, чтобы создать различные коалиции и определить их оперативные обязательства перед партнерами.

    Ранее сообщалось, что телефонный разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину. Позже стало известно, что Макрон может перенести свой визит в Киев.

    Коментарии (15)
    12 марта 2024, 08:37 • Новости дня
    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике расчета Patriot

    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские пользователи западных соцсетей опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове. На размещенной фотографии он стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США.

    Автор публикации, пользователь natalia.1772, сообщила, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами, которые «охраняли небо» над Украиной, передает РИА «Новости».

    Информация о его гибели также появилась в сообществе «Краснополье».

    Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили два или, возможно, три ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР. Американский журналист Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, вместе с двумя ЗРК Patriot могли быть уничтожены более трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии.

    Коментарии (7)
    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    11 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Шольц поспорил с папой Римским из-за слов о «белом флаге» для Украины
    Шольц поспорил с папой Римским из-за слов о «белом флаге» для Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с мнением папы Римского Франциска, который призвал к переговорному процессу по Украине, использовав выражение «белый флаг», сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Украина, как подчеркнул Хебештрайт, «пользуется международной поддержкой», передает ТАСС.

    Папа Римский ранее заявил, что если кто-то видит, что повержен, ему «нужно проявить мужество и пойти на переговоры». Его слова о «белом флаге» были интерпретированы западными СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане позднее уточнили, что, по словам папы Римского, переговоры «никогда не означают капитуляцию, но мужество».

    В Кремле отметили, что в высказываниях понтифика был более широкий контекст, однако он в целом донес мысль о пользе переговоров.

    Коментарии (15)
    12 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»

    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У»

    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные около 7.30 предприняли попытку ударить по российской территории.

    Кроме того, ПВО сбила над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

    Коментарии (22)
    11 марта 2024, 14:24 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Авдеевском направлении в последние сутки понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Центр» за сутки улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны у Калиново, Майорска и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены 11 атак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла свыше 430 человек, танк Abrams, две бронемашины и 18 автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 30 человек и две БМП.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская РСЗО Vampire, две французских САУ Caesar, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и американское орудие М101.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи поразила подразделения 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ у Красногоровки, Раздоловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР). Отражена атака украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 180 человек, две бронемашины, три пикапа, три САУ «Акация» и две гаубицы Д-20. Уничтожены три украинских полевых склада боеприпасов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Червоного (Запорожская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 140 человек и американское буксируемое орудие М119.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака украинской штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады у Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли до 30 человек, танк и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ. Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

    Средства ПВО сбили за сутки 10 снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожено 95 украинских дронов.

    Коментарии (14)
    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

    Коментарии (10)
    12 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

    Пожар начался в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотников ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в Кстовской промзоне Нижегородской области после того, как украинские беспилотники атаковали объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «На объект топливно-энергетического комплекса совершена атака беспилотников», – написал Никитин в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, задействованы все силы и средства для локализации возгорания на установке по переработке  нефти. В тушении огня также задействовали пожарный поезд.

    Губернатор подчеркнул: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

    Коментарии (29)
    12 марта 2024, 09:31 • Новости дня
    Пушков: Запад отбросил задачу-максимум на Украине

    Пушков в словах Столтенберга об Украине заметил сдвиг в стратегии Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые признал, что для сохранения Украины в качестве «суверенной и независимой нации» необходимо начать переговоры с целью урегулирования кризиса, обратил внимание сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Столтенберг при этом ни слова не сказал про возвращение Украины к прежним границам.

    «Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо», – отметил Пушков, добавив, что слова Столтенберга свидетельствуют о скептической оценке Западом перспектив военных действий для Киева.

    Запад, по его словам, отбросил задачу-максимум и больше всерьез уже не ведет речи о возвращении территорий. Задачей-минимум, как отметил Пушков, является сохранение основного территориального массива Украины, чтобы затем в усеченном виде включить ее в западный ареал влияния. И это Запад будет изображать как «победу» Украины, заключил Пушков.

    Ранее Столтенберг заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Коментарии (4)
    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии около 500 км. Получение этих боеприпасов серьезно бы усилило ВСУ, поэтому предложение Дэвида Кэмерона может быть прикрытием для передачи Украине немецких вооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в Германии поддержали идею Британии о «круговом обмене» боеприпасами для офиса Зеленского.

    «Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

    «Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

    «Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

    Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

    По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

    Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

    Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

    Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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