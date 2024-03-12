В Белгородской области рухнули три украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

В округе упали три украинских БПЛА, один упал рядом с инфраструктурным объектом, из-за чего загорелось дерево, сообщил Чесноков, передает ТАСС.

Возгорание ликвидировали.

В ходе падения второго дрона был поврежден забор инфраструктурного объекта, третий упал на трамвайные пути.

Никто при падении дронов не пострадал, также нет значительных повреждений.

Напомним, ночью российские системы ПВО ликвидировали 25 украинских дронов. После атаки начался пожар на промзоне под Нижним Новгородом. Также один из беспилотников поджег нефтебазу в Орле.