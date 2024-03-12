РИА «Новости»: Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского

Политолог Скачко: Хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского сыграет против него самого

Tекст: Анастасия Куликова

«На Украине критикуют папу Римского все, кому не лень. Например, униаты недовольны тем, что Ватикан не дал Украинской греко-католической церкви статус патриархата. Раскольники ПЦУ – тем, что понтифик придерживается недостаточно жесткой, на их взгляд, позиции относительно УПЦ. Ранее украинский посол критиковал папу за уважительные слова о русском народе. Заявление Владимира Зеленского – лишь очередной случай в этой череде хамских выпадов», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

Собеседник убежден: сделать такой шаг Зеленского вынудило его отчаянное положение. «Он может удерживать власть лишь пока идет война. При этом помощь Украине со стороны Запада, благодаря которой до сих пор продолжаются боевые действия, сокращается. Конечно, Зеленский начинает нервничать. Он прекрасно понимает, что когда закончится спецоперация, наступит время нести ответственность. Отчаяние вынуждает его «бросаться» на всех, кто мешает Киеву получать оружие, на всех, кто так или иначе подтачивает его власть», – пояснил политолог.

Скачко не исключает, что Зеленский может повторить подобные выпады в адрес специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые тоже активно продвигают идею мирного урегулирования конфликта. При этом такое поведение Зеленского сыграет против него самого, добавил собеседник. «Папа Римский и Зеленский – несопоставимые фигуры», – указал Скачко.

Ранее Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Он считает, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством». «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за 2,5 тыс. км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – сказал Зеленский в видеообращении.

Накануне было опубликовано интервью, где папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. На его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии флагов ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.