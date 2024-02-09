Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими
Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».
«Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.