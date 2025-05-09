Стало известно о введении ограничений в аэропортах Нижнекамска и Бугульма

Tекст: Ольга Иванова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Нижнекамск с 07.50 мск. О введении ограничений сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он заявил: «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07.50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. О сроках снятия ограничений официальная информация пока отсутствует.

Также он отметил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08.00 мск введены в аэропорту Бугульма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.

Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.

С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.