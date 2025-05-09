Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Стало известно о введении ограничений в аэропортах Нижнекамска и Бугульма
С раннего утра аэропортах Нижнекамска и Бугульма временно остановил отправку и прием воздушных судов из-за введенных ограничений.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Нижнекамск с 07.50 мск. О введении ограничений сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он заявил: «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07.50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. О сроках снятия ограничений официальная информация пока отсутствует.
Также он отметил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08.00 мск введены в аэропорту Бугульма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.
Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.
С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.