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Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.
Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».
Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.
В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив и его успели доставить в больницу.
Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.