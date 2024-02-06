До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Индия начала поставлять бананы в Россию
Индия отправила в Россию первую партию бананов
Индия направила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года, далее объемы экспорта будут наращиваться, сообщили в Россельхознадзоре.
В сообщении ведомства говорится, что следующая поставка бананов из Индии запланирована до конца февраля, передает ТАСС.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа не внял предостережениям Москвы и не отказался от сделки с США по передаче им российской военной техники.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отомстить России достаточно легко, достаточно отказаться от закупок в этой стране бананов.