Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.2 комментария
Варшава обеспокоилась из-за «прославляющих Путина» лозунгов на протестах фермеров
МИД Польши обеспокоился из-за «прославляющих Путина» лозунгов на фермерских протестах
Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с использованием протестующими фермерами антиукраинских лозунгов и лозунгов, в которых «прославляется» президент России Владимир Путин.
В министерстве заявили, что подобные действия «выставляют Польшу в плохом свете» и якобы компрометируют организаторов протестов, передает РИА «Новости».
Накануне польские фермеры перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Польские СМИ сообщали, что один из протестующих фермеров призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем».