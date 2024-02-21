Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества

Политолог Данилин прокомментировал вручение президентом госнаград воинским частям и подразделениям ВКС

Tекст: Олег Исайченко

«Герои СВО – это не просто военные, это элита российского общества. И пусть некоторые еще не осознали этого, но мы прямо сейчас наблюдаем становление этой элиты. Что важно, статус этот присвоен не просто так, а по заслугам, по достоинству, по долгу, выполняемому в ходе спецоперации», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Я напомню, что боевые летчики ежедневно на поле боя выполняют операции для поддержки сухопутных сил и подавления противника. К примеру, недавнее освобождение Авдеевки в ДНР – одно из значимых событий за два года СВО – произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов», – указал он.

«Крайне важно, что наш президент постоянно лично демонстрирует общественное уважение и почет к участникам СВО, к тем, кто рискует жизнью. И глава государства, и общество живут с глубоким уважением и чувством признательности за то, что бойцы защищают Родину, возводя на пьедестал чувство любви к стране. То, что еще недавно можно было считать просто высокопарными словами, теперь стало частью нашей реальности», – резюмировал политолог.

В среду президент Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС). Орденом Суворова он наградил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орденом Жукова – летчиков 15-й бригады армейской авиации. Орденом Кутузова – 487-й отдельный вертолетный полк.

«Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – сказал Путин.



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