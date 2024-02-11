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    11 февраля 2024, 12:03 • В мире

    Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации

    На Украине началась острая нехватка ракет к средствам ПВО

    Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Через месяц украинские средства ПВО могут остаться без снарядов. По данным американских СМИ, ситуацию не спасет даже смена главкома ВСУ. Киев нуждается в ракетах не только к советским средствам ПВО, но и западным. Эксперты уверены: украинская промышленность не в состоянии восполнить запас, ВСУ полностью зависят от западных союзников, поэтому ситуацией должна воспользоваться Россия, чтобы быстро изменить положение дел на поле боя.

    По информации источников The New York Times, к марту украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут остаться без снарядов. Ситуацию не изменит даже назначение новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

    «Военные проблемы Украины выходят далеко за рамки одного сражения. Американская помощь, столь необходимая, остается под вопросом. Украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов. Системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, неуклонно истощаются из-за повторяющихся бомбардировок», – пишет издание.

    Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без американской помощи на фронте возможен коллапс уже в этом году и трудно представить, «как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя». В марте Украина сможет с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ВСУ ждут проблемы при отражении атак России.

    В последнее время в Киеве неоднократно говорили о нехватке боеприпасов, в том числе к советским комплексам С-300 и «Бук-М1». О зависимости военных от поставок из западных стран говорил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «У нас появляется все больше западной техники, соответственно, она требует как обслуживания, ремонта, обновления, пополнения, так и боеприпасов соответствующих. Мы даже советские боеприпасы сегодня к зенитным системам тоже получаем от стран, которые имеют на вооружении такие системы», – отмечал Игнат.

    Помимо советских средств ПВО у Киева есть не менее пяти батарей американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot большой дальности, отправленных США, Германией и Нидерландами. Также ВСУ, помимо прочего, располагают ЗРК среднего радиуса действия SAMP/T, который отправила Франция.

    Об острой нехватке ракет-перехватчиков к украинским средствам ПВО сообщала в начале года британская газета The Telegraph. «Боеприпасы некоторых систем им придется экономить еще больше, чем в настоящий момент… Может получиться так, что им придется не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков», – предупреждало издание.

    По прогнозу газеты, Киев начнет испытывать нехватку в том числе и ракет-перехватчиков Patriot, о поставке которых Зеленский просил в Вашингтоне.

    О том, что без помощи Запада запасов вооружений ВСУ хватит только на два месяца боевых действий, заявил в субботу глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, внутри США остаются нерешенные вопросы с мигрантами, но есть надежда, что в ближайшие два месяца Вашингтон выделит помощь Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, как заявил Арахамия, властям придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников.

    Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире BloombergTV заявила об остром дефиците ракет для ПВО. «У нас еще достаточно желающих воевать… Но заканчивается техника, особенно ракеты и противоракеты, и все остальное», – сказала Маркарова, напомнив, что с октября страна остается без финансовой поддержки.

    В экспертной среде считают, что нехватка на Украине средств ПВО и боеприпасов к ним – один из факторов, который серьезно изменит ситуацию на поле боя.

    «Украинские средства ПВО почти все уничтожены. ВСУ приходится реанимировать старые складские запасы советских времен, ремонтировать их.

    Пока ВСУ еще используют средства ПВО бывших стран Варшавского договора. Но куда более серьезная проблема – это дефицитные ракеты класса «земля – воздух», они почти уже все израсходованы»,

    – отметил Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии пополнять запас ракет класса «земля – воздух». Это наукоемкий процесс, требующий развитого ВПК, квалифицированных рабочих и дорогостоящих комплектующих, особенно электронных микросхем. Сейчас эти и другие запчасти в дефиците по всему миру, даже у таких развитых стран, как Германия», – пояснил собеседник.

    Если Украине не удастся решить проблему с поставкой ракет своим противовоздушным средствам обороны, подчеркивает эксперт, то Россия получит серьезное преимущество над противником, начнет активнее использовать авиацию.

    «Пока еще украинские средства ПВО ограничивают использование нашей авиации. Но, как мы видим, все идет к логическому завершению. Полное истощение запасов Украины – дело времени. Эшелонированной украинской ПВО, о которой так много говорилось, уже давно нет. Она теперь локальная, защищены лишь отдельные стратегические и военные объекты. Нет единого центра управления и информационного поля. Именно поэтому такие большие потери у ВСУ», – считает Бижев.

    Украина в значительной степени полагается на военную и финансовую помощь западных союзников, но политические разногласия срывают выплаты крупных пакетов помощи на этот год. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял в прошлом месяце, что США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить.

    «Средства ПВО Украины, конечно, иссякли. Эта дорогостоящая система работает только в комплексе, во взаимодействии с другими средствами, а денег Конгресс США пока не дает, там идут жесткие дебаты и никто не может сказать, когда средства будут выделены», – добавляет Юрий Чмутин, ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса, выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища.

    Собеседник согласен, что в результате российских ракетных ударов украинская военная промышленность сегодня не в состоянии запустить производство новых средств ПВО и ракет к ним. «Средства ПВО – это не стрелковое оружие и не саперная лопата. Для их производства требуется развитый ВПК и инженерная мысль. Массированные российские ракетные удары по инфраструктурным и военным объектам вглубь Украины достигают своей цели», – подчеркнул полковник.

    Чмутин убежден, что Украине нужно думать не о том, как восполнить свою ПВО, а как «сохранить себя в том состоянии, которое есть сегодня». «У Киева еще есть шанс договориться за переговорным столом, пускай они думают об этом, а не о том, как заново создать свою ПВО», – добавил спикер.

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