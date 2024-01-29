Что означает наступление российских войск в Харьковской области

Tекст: Евгений Крутиков

Сперва Крахмальное, затем Табаевка – российские войска продвинулись на Сватовском направлении (Харьковская область), отодвинув противника на новую линию обороны (к селу Песчаное). Чуть севернее, уже непосредственно вблизи Купянска, позиции противника также постепенно отодвигаются на запад и юго-запад.

Попутно зачищаются лесные массивы, которые ВСУ превращают в укрепрайоны, даже давая им названия (у Песчаного – «Аллигатор» и «Дятел»). Противник теряет старые линии окопов, первая линия боевого соприкосновения разрушена. Нечто похожее происходит и непосредственно под Купянском, но там передовые укрепленные линии в Синьковке ВСУ удерживают, а вот позиции на флангах постепенно стали проседать.

На первый взгляд, перед нами частные эпизоды позиционной войны, поскольку в информационных сообщениях не звучат знаковые и узнаваемые географические названия. Но это не совсем так.

Во-первых, даже при таком раскладе для ВСУ возникают стратегические угрозы, например, возможный выход ВС РФ к реке Оскол с далеко идущими перспективами. Хотя, когда это станет возможно на практике, предсказать пока невозможно.

Во-вторых, противник в последнюю неделю демонстрирует системный кризис обороны именно на Купянском направлении. Оборона Купянска строилась ВСУ еще с весны прошлого года, когда в Киеве было принято решение о «контрнаступе» на южном направлении. На южный участок отправили новые бригады с западной бронетехникой, а Купянск и территорию вокруг решили оборонять остальными силами.

В Киеве были убеждены, что российские войска формируют на Купянском направлении наступательную группировку, и ВСУ стали ждать там лобового штурма. Однако в итоге ВС РФ ничего подобного на данном направлении не предприняли. Украинские части постепенно перемалывались Российской армией в позиционных боях, а купянская группировка ВСУ пополнялась по остаточному принципу.

Сейчас украинские источники жалуются, что в результате на провальных участках (те же Крахмальное – Табаевка) образовалась чересполосица. ВСУ согнали сюда отдельные батальоны разной подчиненности, утрачены единое управление и командование, а качество личного состава оставляет желать лучшего.

В итоге ВСУ рассматривают возможность переброски под Купянск с южного направления остатков тех сил, которые участвовали в провальном «контрнаступе». До этого их спешно отправляли под Авдеевку.

А это уже для ВСУ системная проблема, поскольку и на южном участке неспокойно. ВС РФ постепенно вернули себе часть тех позиций, которые были оставлены в разгар «контрнаступа», и продолжают идти вперед. Речь идет даже о возможных угрозах для Орехова – тылового для ВСУ города, с которого и осуществлялись все коммуникации и командование «контрнаступом».

За оборонительными укреплениями ВСУ на целой группе участков открывается чистое поле на десятки километров. Военные резервы Киева постепенно растрачиваются, человеческого материала для затыкания дыр уже практически не осталось. С этими связаны и истерические кампании в Киеве по поводу тотальной мобилизации.

Еще одна проблема: выбывание офицерского состава. Западные военнослужащие заменить этот важнейший ресурс не могут, их можно использовать только для обслуживания технически сложных систем вооружений типа ПВО или дальнобойной артиллерии. На линии соприкосновения иностранные офицеры скорее мешают из-за незнания языка и непонимания менталитета подчиненных.



