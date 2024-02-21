Американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки

Американский подполковник Дэвис заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, у ВСУ были силы на окраине города, которые могли бы еще обороняться, что им и приказывали делать, а они оттуда ушли, передает ТАСС.

Дэвис добавил, что ситуация для ВСУ будет становиться только хуже, так как они больше не доверяют командованию, а оно «потеряло контроль над вооруженными силами».

На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.