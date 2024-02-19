МО: Крейсер «Варяг» прибыл в Индию на учения MILAN 2024

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в военном ведомстве, крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» ТОФ прибыли в порт Вишахапатнам для участия в международном многостороннем военно-морском учении „Милан-2024, передает ТАСС.

Там добавили, что визит российских моряков в Индию продлится больше недели, в ходе которой экипажи примут участие в учениях, а также в протокольных мероприятиях и культурно-спортивной программе, а после пополнения корабельных запасов продолжат выполнение задач дальнего похода.

Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ) в Бенгальском заливе провели совместные военно-морские учения с кораблями ВМС Индии.