У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Чиновники в Германии случайно рассекретили данные о подлодках НАТО
Немецкие чиновники при публикации документов по «Северному потоку – 2» случайно рассекретили данные о подлодках НАТО
В документах о строительстве газопровода «Северный поток – 2», которые чиновники из Горного ведомства Штральзунда опубликовали в 2018 году, содержались секретные данные о подлодках НАТО, сообщают СМИ.
Речь идет об информации о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО. Министерство обороны Германии заявило о нарушении закона, указав, что предоставленная информация позволяет дать оценку военным возможностам НАТО. Федеральная прокуратура страны расследует инцидент. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Напомним, власти Германии заявили, что позиция федерального правительства по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.