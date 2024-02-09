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    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    9 февраля 2024, 23:55 • Новости дня

    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»

    Власти Германии сообщили о сохранении позиции по отказу от сертификации «Северного потока – 2»

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция федерального правительства Германии по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается, сообщила пресс-служба кабмина.

    В кабмине заявили, что сейчас нет «никаких размышлений о сертификации», передает ТАСС.

    Напомним, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России.


    9 февраля 2024, 17:17 • Новости дня
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

    Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

    «Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

    Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    Коментарии (13)
    7 февраля 2024, 02:29 • Новости дня
    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»

    Херш объяснил неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках»

    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках» может быть вызвана пониманием властями этих стран того, «что именно происходит», заявил американский журналист Сеймур Херш.

    Херш отметил, что Швеция и Дания знали о проводимых США погружениях в течение нескольких месяцев до инцидента, но не делали заявлений о причине подводных взрывов в Балтийском море. Нет доказательств и того, что президент США Джо Байден приказывал расследовать теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Substack.

    Кроме того, Херш заявил, что Германия оказалась в «политическом и экономическом хаосе» с момента взрывов на «Северных потоках». Он также заявил, что США опасались сохранения поставок газа из России в Германию, «такому не дали бы случиться».

    В Германии никто из высокопоставленных представителей властей не добивался того, чтобы виновных в теракте нашли. Итоги расследования не предъявили общественности «по соображениям безопасности», отметил Херш.

    Напомним, СМИ сообщили, что прокуратура Швеции собирается закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку надзорному ведомству, вероятно, не удалось установить подозреваемых. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование.

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    9 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

    МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главе МИД Германии Анналене Бербок было не известно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

    Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).

    Коментарии (34)
    9 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признался, что молчание Германии по поводу диверсии на «Северных потоках» его удивляет.

    В ходе интервью Карлсон спросил российского президента: «Кто взорвал «Северный поток»?»

    «Вы, конечно», – ответил Путин, рассмеявшись.

    «Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток», – пошутил американский журналист.

    «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», – подчеркнул российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Как отметил президент, в таких случаях всегда говорят, что искать следует того, кто заинтересован. «Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, – уточнил Путин. – Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может».

    Карлсон поинтересовался, почему Россия, имея данные спецслужб, не представит соответствующие доказательства и не одержит победу в «войне пропаганды».

    По словам Путина, в войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. «Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», – отметил глава государства.

    Журналист напомнил о том, что Путин работал в Германии, и спросил, почему же тогда немцы молчат о виновнике подрыва «Северных потоков». «Это приводит меня в замешательство: почему немцы ничего не говорили по этому вопросу?» – сказал Карлсон.

    «Меня это тоже удивляет, – согласился Путин. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», – отметил президент России.

    Он напомнил, что есть еще один маршрут – через Польшу, он называется «Ямал – Европа». «Тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», – сказал Путин.

    Российский лидер напомнил, что через территорию Украины – а Германия является вторым по объему финансовой помощи спонсором Киева после США – проходят два газовых маршрута. «Они взяли один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают», – обрисовал ситуацию Путин.

    «Почему немцам не сказать: «Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем». Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – заключил президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Европа скрыла виновников подрыва «Северных потоков».

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    9 февраля 2024, 17:58 • Новости дня
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дочернее предприятие немецкой Siemens ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс», соответствующая запись поменялась в карточке компании в ЕГРЮЛ.

    Владельцем всех акций компании обозначен немецкий концерн Siemens AG, передает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

    В 2022 году Siemens продала финансовый и лизинговый бизнес в России, но компанию по производству медоборудования Siemens Healthineers AG и лизинговую компанию «Сименс финанс» концерн оставил.

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    7 февраля 2024, 16:35 • Новости дня
    В Австрии призвали прекратить помощь Киеву до конца расследования на «Северных потоках»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощь Украине необходимо прекратить до тех пор, пока не будет доказана ее непричастность к взрывам на «Северных потоках», заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Кристиан Хафенекер.

    Как указал Хафенекер, подрыв этих двух трубопроводов является атакой на энергоснабжение Западной Европы, «а не пустяком». По его словам, в ближайшие годы граждане и экономика Европы будут по-прежнему зависеть от российского газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти трубопроводы обеспечили бы бесперебойную транспортировку, а пока подозрения в том, что за взрывами может стоять Украина, не развеяны, и миллиардная помощь Украине должна быть прекращена.

    Хафенекер уточнил, что австрийский нефтегазовый концерн OMV, почти на треть принадлежащий государству, инвестировал в «Северный поток – 2» около 800 млн евро, поэтому Австрия должна потребовать компенсацию от страны, чья причастность к диверсии в итоге будет доказана.

    Напомним, шведская прокуратура закрыла предварительное расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку ей не удалось установить подозреваемых в диверсии на газопроводах. Свои выводы Швеция передала Германии, которая собирается продолжать расследование.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение Швеции завершить расследование терактов на «Северных потоках» является примечательным.

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    9 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России

    Депутат Бундестага Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России

    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области, заявил депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

    Эрнст отметил, что было бы лучше, если бы опять началась покупка природного газа России. По его словам, это увеличило бы спрос, кроме того, российский газ сильно дешевле, чем американский СПГ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у него нет информации о том, произойдет ли это снова, поскольку их правительство придерживается идеологического подхода и не учитывает интересы Германии, а в ее интересах было бы снова покупать российский природный газ.

    Как указал Эрнст, отказ от российских ресурсов «привел сейчас к огромным экономическим трудностям», сейчас в стране происходит рецессия, а российская экономика растет.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – подчеркнул российский лидер.

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    8 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений

    Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений

    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что ряд финансовых обязательств по поддержке киевского режима, которые взял на себя Запад, уже истекли, а некоторые, по его словам, необходимо продлить, передает ТАСС.

    Издержки поражения Киева, как отметил канцлер, «сведут на нет» все вложения со стороны западных стран.

    Также он заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

    Шольц добавил, что не считает, что Запад находится в состоянии войны с Россией, и сказал, что ЕС и США не ищут конфронтации с российской стороной.

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    9 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Немецкий наемник ужаснулся мощи российской армии на Украине

    Bild: Немецкий наемник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у России

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона обладает «бесконечным количеством техники и бесконечным количеством солдат», заявил немецкий наемник по имени Бен, который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

    Бен в комментарии изданию Bild заявил, что Запад слишком медлил с помощью Украине. Военная помощь киевскому режиму, по его словам, была фрагментарной, что и привело к неудачам ВСУ на передовой, передает РИА «Новости».

    Полный провал контрнаступления немецкий наемник объяснил недостатком военной помощи, нескоординированными действиями ВСУ, а также мощью российской армии.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Россия отразила украинское наступление.

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    8 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Кремле пообещали последствия для Германии после изъятия активов «Роснефти»

    Представитель Кремля Песков: Изъятие активов «Роснефти» для Германии не останется без последствий

    Tекст: Александра Юдина

    Возможная национализация в Германии активов «Роснефти» станет фактически экспроприацией чужого имущества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, такой шаг со стороны Берлина не останется без последствий, так как это «экспроприация чужой собственности», передает ТАСС.

    Песков отметил, что подобные шаги подрывают экономические правовые устои в европейских государствах и девальвируют инвестиционную привлекательность страны.

    Представитель Кремля заверил в том, что будут «глубокие последствия – юридические, имиджевые и экономические».

    Также пресс-секретарь не исключил, что Россия будет предпринимать свои шаги для защиты граждан и отечественных компаний.

    Ранее в Кремле заявили, что Москва и Берлин не ведут диалога на уровне государственных структур.

    Напомним, источники издания Handelsblatt в немецком правительстве сообщили, что власти Германии намерены национализировать дочерние предприятия «Роснефти», которые сейчас находятся под внешним управлением. Утверждалось, что представители «Роснефти» были якобы формально привлечены к слушаниям на эту тему.

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    7 февраля 2024, 12:49 • Новости дня
    Швеция закрыла дело о диверсии на «Северных потоках»

    Шведская прокуратура закрывает дело о диверсии на «Северных потоках»

    Швеция закрыла дело о диверсии на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шведская прокуратура закрыла предварительное расследование диверсии на «Северных потоках», сообщили в ведомстве.

    Решение объясняется тем, что на этот случай «шведская юрисдикция не распространяется», передает ТАСС.

    Согласно документу, в ходе расследования не выявлено никаких свидетельств того, что «Швеция или шведские подданные были причастны к диверсии, произошедшей в международных водах».

    Шведский прокурор Матс Юнгквист отказался отвечать на вопросы о подозреваемых, которые могли фигурировать в шведском расследовании. Он заявил о секретности соответствующих данных.

    При этом материалы шведского расследования переданы Германии, сообщили в ведомстве.

    Накануне СМИ писали, что Швеции не удалось установить подозреваемых в диверсии на газопроводах.

    При этом в Германии намерены продолжать расследование.

    Как заявил американский журналист Сеймур Херш, неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках» может быть вызвана пониманием властями этих стран того, «что именно происходит». По его информации, Швеция и Дания знали о проводимых США погружениях в течение нескольких месяцев до инцидента.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Коментарии (13)
    7 февраля 2024, 21:38 • Новости дня
    В Германии заявили о пределе возможностей для поставок снарядов Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму, заявил представитель Минобороны страны.

    Германия исчерпала свои возможности для поставок снарядов Киеву, заявил представитель ведомства, передает ТАСС.

    «Я думаю, что Германия исчерпала все, что можно было сделать, особенно в контексте промышленности. Мы, конечно, можем заключить дополнительные соглашения <…>, но мы находимся на пределе того, что осуществимо на сегодняшний день и сейчас», – сказал он.

    Он добавил, что дополнительные соглашения по поставкам еще могут быть заключены, но Германия находится на пределе того, что «осуществимо на сегодняшний день и сейчас».

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    7 февраля 2024, 17:30 • Новости дня
    Захарова: Швеция боится раскрыть правду по диверсиям на «Северных потоках»

    Захарова: Швеция остановила расследование по «Северным потокам» из-за боязни раскрыть правду

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение властей Швеции прекратить расследование случившегося с «Северными потоками» обосновывается боязнью раскрыть правду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    Как указала Захарова, в этом случае шведские власти – по причинам, которые не поддаются никаким логическим объяснениям, кроме одного, – изначально демонстрировали несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом, передает ТАСС.

    Она задалась вопросом, что же это за одно оставшееся логическое объяснение, и отметила, что это боязнь раскрыть правду о том, что случилось с «Северными потоками» в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретные детали найти и выявить об исполнителях этого теракта и заказчиках.

    Напомним, шведская прокуратура закрыла предварительное расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку ей не удалось установить подозреваемых в диверсии на газопроводах. Свои выводы Швеция передала Германии, которая собирается продолжать расследование. В Германии, в свою очередь, отметили, что правительство страны заинтересовано в раскрытии дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение Швеции завершить расследования терактов на «Северных потоках» является примечательным.

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    7 февраля 2024, 16:19 • Новости дня
    В ФРГ заявили о заинтересованности в раскрытии диверсии на «Северных потоках»

    Власти Германии заявили о заинтересованности в раскрытии дела о диверсии на «Северных потоках»

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии заинтересовано в раскрытии дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

    Также он добавил, что Германия приняла к сведению то, что заявили шведские следователи, передает ТАСС.

    Хебештрайт добавил, что за дальнейшей информацией необходимо обращаться в органы, которые занимаются расследованием взрывов на «Северных потоках».

    Напомним, шведская прокуратура закрыла предварительное расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку ей не удалось установить подозреваемых в диверсии на газопроводах. Свои выводы Швеция передала Германии, которая собирается продолжать расследование.

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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