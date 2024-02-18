У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.
Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.