Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца

Tекст: Вера Басилая

Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.