Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
ВС России продвинулись по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское ДНР.
Также были отражены атаки ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР, сообщает Минобороны России в Telegram-канале.
Отражены атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ на донецком направлении. ВСУ потеряли 360 военных, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также РСЗО «Град».
На Южном-Донецком направлении было нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны ВСУ. Противник потерял 170 человек.
На Купянском направлении было улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. ВСУ потеряли до 90 военных, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа.
На Херсонском направлении нанесено поражение двум бригадам теробороны в районах Работино Запорожской области, Золотая Балка и Змиевка Херсонской области.