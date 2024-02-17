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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    32 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 13:52 • Новости дня

    ВС России продвинулись по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское ДНР.

    Также были отражены атаки ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР, сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

    Отражены атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ на донецком направлении. ВСУ потеряли 360 военных, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также РСЗО «Град».

    На Южном-Донецком направлении было нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны ВСУ. Противник потерял 170 человек.

    На Купянском направлении было улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. ВСУ потеряли до 90 военных, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа.

    На Херсонском направлении нанесено поражение двум бригадам теробороны в районах Работино Запорожской области, Золотая Балка и Змиевка Херсонской области.

    15 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взятые в плен украинские военнослужащие помогли эвакуировать тяжело раненного российского офицера под Новомихайловкой, сообщают СМИ.

    Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и повреждены ноги, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после изменения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.

    В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

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    15 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    ДНР: Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком «перерезана», ее часть находится под плотным огневым контролем, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    «По сути, в окружении», – сообщил он ТАСС о положении группировки ВСУ.

    Украинские боевики, по его словам, пытаются покинуть некоторые позиции, несут потери личного состава.

    В Минобороны ранее сообщили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР.

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    16 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».

    Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.

    Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.

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    16 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся отвести ряд своих подразделений от Донецка, эти попытки приводят к большим потерям живой силы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ несут очень большие потери в попытках вывести ряд подразделений из огневого мешка, в котором сами и оказались, передает ТАСС.

    В пятницу утром стало известно, что группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70, а также польская самоходная артустановка Krab.

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    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    16 февраля 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки

    Военкор Лисицын заявил о взятии российскими силами мощного укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские бойцы водрузили флаг на территории бывшей части противовоздушной обороны.

    Также Лисицын отметил, что ВС России приближаются к взятию самого сильного укрепрайона боевиков ВСУ на всей линии фронта, оборудованного и укреплявшегося с 2014 года.

    Ранее военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое.

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

    Коментарии (12)
    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

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    14 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

    Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» поручено оперативно внести доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в СВО, сообщили в Минобороны России.

    Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

    В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

    Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

    На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

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    16 февраля 2024, 15:19 • Новости дня
    Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    СМИ: Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении, сообщило издание «Страна» со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.

    Как говорится в материале, третья штурмовая бригада в Авдеевке находится в окружении, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180, передает РИА «Новости».

    Перед этим сегодня воинское формирование назвало «своим новым домом» коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.

    Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что для украинских военных из Авдеевки подготовлены «новые позиции».

    Напомним, издание Washington Post сообщило, что ВСУ начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени.

    Коментарии (22)
    16 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие для мира на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

    Генсек НАТО отметил, что для поставок оружия Киеву нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять собственные запасы альянса, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

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    16 февраля 2024, 09:02 • Новости дня
    Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России создали «подземный город» для безопасности личного состава группировки «Днепр» на Херсонском направлении.

    Отмечается, что приоритетом для создания города было желание обезопасить российских военных от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров, передает РИА «Новости».

    Как рассказал начальник вещевой службы полка группировки «Днепр» с позывным «Лис», все блиндажи, где проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, над которыми есть земляные насыпи.

    По его словам, в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

    Старший повар полка рассказал, что бойцы довольны кухней, в пятницу отобедают гороховым супом, а на второе будут мясные консервы с гречневой кашей.

    «Говорят, как дома… Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», – отметил он.

    Уточняется, что жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.

    В «подземном городе» имеется спортзал с необходимым оборудованием: гири, гантели, груши, штанга. Более того, помогает и то, что среди военных оказались преподаватели физкультуры или фитнес-тренеры – теперь бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом.

    Военный с позывным «Лис» добавил, что общая протяженность переходов и траншей города – более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.

    Коментарии (3)
    16 февраля 2024, 16:32 • Новости дня
    В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке

    СМИ: ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке

    В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Принято решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки, передает издание «Страна» со ссылкой на командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Тарнавский заявил, что решение отойти было принято «для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», передает RT.

    Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова сообщили, что срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении.

    Коментарии (18)
    15 февраля 2024, 11:12 • Новости дня
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ «Ахмат» пополнился еще двумя отрядами добровольцев, сформированными из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер», их общая численность превышает 1 тыс. человек, сообщил замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, сейчас именно из бывших бойцов «Вагнера», кроме «Камертона», в самом «Ахмате» достаточно большое количество бойцов, при этом еще два отряда зашли в «Ахмат», подписали контракт с министерством обороны. Алаудинов добавил, что уже три полноценных отряда, состоящих из бойцов ЧВК «Вагнер» служат в «Ахмате», – передает ТАСС.

    По его словам, в одном из новых отрядов 680 бойцов, в другом – 380. Алаудинов отметил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» выбрали продолжение службы в «Ахмате», потому что в этом подразделении «очень уважительное и серьезное отношение к бойцам».

    Ранее «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2024, 08:49 • Новости дня
    Забайкальские десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска

    МО: Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артемовска

    Забайкальские десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, бронегруппа отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии на БМД-2К-АУ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, ночью выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей, при этом огонь по цели велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с БПЛА, передает РИА «Новости».

    На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовики, которые заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

    Ранее тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР.

    Коментарии (2)
    16 февраля 2024, 12:17 • Новости дня
    Генштаб Украины сообщил о «маневрах войск» на Авдеевском направлении
    Генштаб Украины сообщил о «маневрах войск» на Авдеевском направлении
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ «осуществляют маневр на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки, сообщили в украинском Генштабе.

    Согласно сообщению Генштаба Украины, на Авдеевском направлении войсками осуществляется маневр на угрожающих направлениях, передает ТАСС.

    Ранее издание Washington Post сообщило, что ВСУ начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени.

    Коментарии (15)
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    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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