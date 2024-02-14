Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Умерла мать Бориса Немцова
Жанна Немцова: Умерла мать Бориса Немцова Дина Эйдман
Мать политика Бориса Немцова Дина Эйдман скончалась в возрасте 96 лет, сообщила внучка женщины Жанна.
Жанна Немцова в своих соцсетях сообщила о том, что не стало ее бабушки Дины Яковлевны Немцовой, пишет Ura.ru.
Прощание запланировано на 16 февраля.
Напомним, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году были вынесены приговоры исполнителям преступления, они получили сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.