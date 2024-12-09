Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
В Дагестане арестовали семерых человек за подготовку терактов
В Дагестане арестовали семерых человек за создание террористического сообщества
Семеро жителей Дагестана арестованы по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов на военных и государственных объектах, включая здания МВД и ФСБ.
Советский районный суд Махачкалы арестовал семерых жителей Дагестана по делу о подготовке терактов, сообщает ТАСС. Подозреваемые обвиняются в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ. По данным следствия, они планировали совершить теракты на объектах воинских частей, а также в зданиях МВД и ФСБ.
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех семерых подозреваемых. Срок ареста установлен на два месяца, до 8 февраля 2025 года. «В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семерых жителей Республики Дагестан», – говорится в сообщении суда.
По словам представителей Верховного суда региона, дело о подготовке терактов расследуется комплексно, и следственные органы продолжают работу по выявлению всех участников и обстоятельств подготовки преступлений. Ожидается, что в ближайшее время будут раскрыты новые детали расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Дагестане 12 участников законспирированной террористической ячейки, которые собирались устроить крупный теракт на территории республики.