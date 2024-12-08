Взрыв прогремел в районе Меззе в Дамаске

  • Новость часаВоенный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
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    «Альтернатива для Германии» нашла нетрадиционную замену Шольцу
    Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
    К иску против фон дер Ляйен присоединились более тысячи жителей стран ЕС
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и свержении Асада
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
    США пообещали сохранить военное присутствие в Сирии
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    8 декабря 2024, 14:24 • Новости дня

    Взрыв прогремел в районе Меззе в Дамаске

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Меззе на западе Дамаска, где находятся жилые дома и дипмиссии, произошел мощный взрыв, сообщает газета al-Watan.

    Как отмечает издание, взрыв был мощным, передает РИА «Новости».

    Район Меззе известен своими жилыми комплексами и наличием нескольких дипломатических миссий, включая посольство Ирана.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Очевидцы сообщают, что правительственный квартал сирийской столицы подвергся масштабному разграблению, сотни людей выносят имущество из резиденции президента.

    7 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть

    Востоковед Семенов: Террористы захватывают сирийские города без боя

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
    @ SPA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Ситуация в Сирии развивается очень быстро... Террористы дошли до Хомса без боя, то же самое было в Хаме... Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены», - рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу Россия, Турция и Иран проводят в Дохе переговоры по ситуации в Сирии.

    «Участники переговоров в Дохе могут лишь условно повлиять на ситуацию в Сирии, потому что сейчас все решается на земле. Ситуация развивается очень быстро и сложно оценить влияние на происходящее со стороны внешних акторов», – отметил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Семенов считает преждевременным верить сообщениям о предложении властей Иордании и Египта к президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. «Сложно отделять фейки от того, что просачивается из-за закулисья. Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло информацию о предложении Асаду. Поступает много противоречивых сведений, поэтому сложно понимать сущность происходящих событий и кто на самом деле способен оказать влияние на ситуацию в Сирии», – пояснил эксперт. 

    Также остается неясным, есть ли у Турции рычаги влияния на группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра») и может ли Анкара потребовать от террористов остановить дальнейшее наступление. «Мне кажется, что Турция не может остановить продвижение, у Анкары не было настолько тесных отношений с повстанцами, чтобы раздавать им какие-то указания. Условно говоря, на словах могут договориться об одном, а на земле ситуация пойдет по совсем другому сценарию», – добавил Семенов.

    У Ирана тоже нет в этом конфликте решающего голоса. «Тегеран не отправил войска, пока граница Сирии с Ираком была открыта. Сейчас граница закрыта. Более того, проиранские войска сами сдали позиции прокурдским формированиям и ушли в Хомс, Латакию, Дамаск и Ирак», – рассказал эксперт, добавив, что ливанская шиитская военизированная организация «Хезболла» тоже не в состоянии перебросить в Сирию войска с фронта, потому что в любой момент может возобновиться война с Израилем. 

    Семенов разделяет пессимистические прогнозы по поводу шансов Асада удержать власть. «Террористы дошли до Хомса без боя, отряды самообороны представляют для них большую угрозу, чем национальная армия. То же самое было в Хаме, куда подходили подкрепления, а потом ее сдали. Поэтому сосредоточение где-либо крупной группировки правительственных войск еще не означает, что эти войска намерены воевать. Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены, а войска куда-то ушли», – напомнил собеседник.

    Российская авиация продолжает наносить удары, но количества самолетов недостаточно для остановки продвижения боевиков. «После 2015 года российская группировка стала меньше. Нет возможности наносить массированные авиаудары.

    Если бы даже и была сохранена численность российской группировки, то остановить наступление нельзя, если на земле никто не воюет,

    – отметил востоковед.

    Предсказать точное развитие событий вокруг Дамаска не представляется возможным. «Мы не знаем, сколько у Асада есть боеспособных сил, готовых воевать за него. Как поведут себя 4-я бронетанковая дивизия (элитное тактическое соединение Сирийской арабской армии), Республиканская гвардия или кто-то еще?» – задается вопросом эксперт. 

    Однако Семенов считает, что алавиты в Латакии и Тартусе, если у них есть оружие, будут воевать и дадут серьезный отпор боевикам. В Латакии расположен аэродромом Хмеймим, где находится российская авиация, а в Тартусе – морская военная база РФ. 

    «Побережье – самый устойчивый регион Сирии. Боевики знают, что там их не ждут, в отличие от других регионов, где населению уже все равно, кто находится у власти. Именно в Тартусе за всю гражданскую войну не было потеряно ни одного куска территории. Латакия и Тартус считаются оплотом правительства», – отметил Семенов.

    В субботу в катарской Дохе Россия, Турция и Иран проводят переговоры по ситуации в Сирии. Москву представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Основное внимание уделено обострению, связанным с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

    По данным минобороны Сирии, национальная армия при поддержке авиации России продолжает наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс. По позициям боевиков наносятся артиллерийские и ракетные удары.

    С конца ноября боевики взяли под контроль провинцию Идлиб, города Алеппо и Хама на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке. В субботу повстанческие группировки объявили, что установили контроль над городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против Асада в 2011 году.

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    7 декабря 2024, 18:23 • Новости дня
    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе

    Лавров объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземно море

    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские корабли покинули базу в Тартусе в связи с проведением военных учений в Средиземном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских кораблей с базы в Тартусе. Он заявил, что информация о выводе кораблей является недостоверной, отметив, что в данный момент в Средиземноморском регионе проходят военные учения, передает ТАСС.

    «Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», – заявил Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

    Он также указал на попытки некоторых СМИ интерпретировать события как поражение России в Сирии, подчеркнув, что не собирается строить догадки о будущем.

    Лавров отметил, что Россия прилагает усилия для предотвращения возвышения террористов в регионе, даже если о них говорят, что они больше не террористы. Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом в регионе и необходимость предотвращения роста влияния террористических группировок.

    Ранее Лавров сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками и подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов.

    В субботу в Дохе прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

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    8 декабря 2024, 07:14 • Новости дня
    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране

    Премьер Сирии аль-Джаляли выразил готовность передать власть в стране мирным путем

    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не покинет Дамаск, и выразил готовность передать власть в стране мирным путем.

    Аль-Джаляли заявил: «Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины <...>. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты», – передает ТАСС.

    «Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», – приводит слова аль-Джаляли РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

    Он обратился к гражданам с призывом не разрушать государственную собственность.

    «Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», – сказал аль-Джаляли.

    Он также призвал сохранить общественные институты и сообщил о намерении обеспечить функционирование государственных учреждений.

    Кроме того, Al Jazeera сообщает, что боевики взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили заключенных.

    При этом очевидцы сообщают, что в правительственном квартале Дамаска слышны звуки интенсивной перестрелки.

    Напомним, телеканал Al Hadath заявил, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

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    8 декабря 2024, 10:24 • Новости дня
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии аль-Джаляли: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
    @ Пресс-служба Минобороны/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военное присутствие России в Сирии определят новые сирийские власти, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

    «Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», – заявил аль-Джаляли, отвечая на соответствующий вопрос Al-Arabiya, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что обстановка в сирийском министерстве обороны пока «непонятная».

    Ранее премьер Сирии аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. По данным Bloomberg, президент Сирии Башар Асад через посредников пытался связаться с нынешней администрацией США, а также с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, а город под контроль берут боевики.

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    8 декабря 2024, 12:24 • Новости дня
    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Президент Сирии Асад с высокой вероятностью мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, утверждают источники Reuters, которые указывают на вероятность сбития его самолета.

    Агентство Reuters утверждает, что Башар Асад, президент Сирии, мог погибнуть в результате авиакатастрофы. Информация основана на данных, полученных от источников в этой стране, передает ТАСС. Один из них сообщил: «Самолет исчез с радаров, возможно, был отключен транспондер, однако я считаю, что вероятность выше, что судно сбили». Этот источник отказался от дальнейших комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада и освобождении столицы страны – Дамаска, из которой президент, предположительно, бежал. Израиль развернул силы на границе с Сирией. Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии.

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    8 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите в Дохе Россия, Турция и Иран не договорились о едином подходе к урегулированию ситуации в Сирии, несмотря на призывы к возобновлению диалога между президентом страны Башаром Асадом и оппозицией.

    На полях форума в Катаре Турция, Россия и Иран обсуждали пути урегулирования сирийского конфликта. Они призвали к возобновлению прямых переговоров между президентом Асадом и оппозиционными группами, пишет Guardian.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва делает все возможное, чтобы не допустить победы террористов в Сирии. Он также отмечал необходимость нормализации отношений между Асадом и Турцией, включая решение вопроса о курдских силах, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.

    В то время как Россия стремится сохранить свои военные базы в Сирии, Турция продолжает поддерживать террористов, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Боевики ведут успешные операции против сирийских сил, что беспокоит Москву и Тегеран.

    Иран выражал опасения по поводу участия Израиля и США в конфликте, утверждая, что Израиль использует ситуацию для закрытия иранских маршрутов поставок оружия через Сирию в Ливан.

    В ходе переговоров в пятницу иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи не смог убедить Турцию в том, что ее действия создают опасный вакуум власти, который может быть заполнен террористами. Лавров подчеркивал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» остается террористической организацией, несмотря на попытки переделать ее имидж.

    По мнению газеты, Турция стремится стабилизировать Сирию для возвращения беженцев, в то время как Россия и Иран пытаются сохранить свое влияние в регионе.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что войска Сирии уходят из Дамаска, город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. Он указывал, что судьбу российских баз в стране решит новое руководство.

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    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    8 декабря 2024, 06:06 • Новости дня
    Al Hadath заявил о контроле боевиков над Дамаском
    Al Hadath заявил о контроле боевиков над Дамаском
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль, заявил телеканал Al Hadath. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

    Как сообщает Al Hadath, боевики находятся на центральной площади Омейядов, ими захвачена штаб-квартира сирийского государственного телевидения. Катарский телеканал Al Jazeera также заявлял, что боевики начали заходить в столицу Сирии и установили контроль над несколькими правительственными объектами, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии заявило, что Асад покинул Дамаск. Также агентство со ссылкой на местных жителей сообщало, что в Дамаске раздались громкие звуки стрельбы. Сирийская проправительственная радиостанция Sham FM заявила о взрывах в городе.

    Кроме того, Sham FM сообщает, что все сотрудники международного аэропорта Дамаска «эвакуированы, его работа полностью прекращена», передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкое агентство Anadolu сообщало о контроле боевиков над центром сирийского города Хомс, позднее Al Mayadeen сообщил о захвате боевиками всех районов города. Хомс расположен в 150 км от Дамаска.

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    7 декабря 2024, 20:51 • Новости дня
    Al Jazeera: Сирийская армия оставила Пальмиру

    Al Jazeera сообщила о захвате Пальмиры отрядами сирийских оппозиционных боевиков

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Сирии покинули Пальмиру, и в город вошли боевики Сирийской свободной армии, они захватили склады с оружием, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская армия оставила Пальмиру, и в город вошли подразделения так называемой Сирийской свободной армии. Источники телеканала заявили, что боевики захватили склады с оружием, которые использовали военнослужащие, передает RT.

    Боевики также установили контроль над стратегически важным районом Джебель-эль-Гураб в южной части провинции Хомс. В социальных сетях было опубликовано видео, в котором вооруженные лица ведут съемку с цитадели в Пальмире и заявляют, что вошли в город.

    Античный город Пальмира уже неоднократно становился ареной боевых действий. В мае 2015 года город захватили боевики запрещенного в России «Исламского государства», однако в марте 2016 года его освободила сирийская армия при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года экстремисты вновь взяли Пальмиру под контроль, но в марте 2017 года город был освобожден правительственными войсками Сирии при поддержке России.

    Ранее сообщалось, что работы по восстановлению Триумфальной арки в древней Пальмире остановлены из-за обострения конфликта в Сирии и недавних бомбардировок близ археологического участка.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что боевики готовятся взять столицу Сирии Дамаск.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

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    8 декабря 2024, 11:58 • Новости дня
    «Аль-Джазира»: Оппозиция свергла Асада и освободила Дамаск

    Сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и свержении Асада

    «Аль-Джазира»: Оппозиция свергла Асада и освободила Дамаск
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийская оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада и освобождении столицы страны – Дамаска, из которой президент, предположительно, бежал.

    Сирийская оппозиция заявила, что столица страны Дамаск теперь находится под их контролем, а президент Башар аль-Асад свергнут, передает «Аль-Джазира». В заявлении, прозвучавшем в эфире сирийского национального телевидения, оппозиционные бойцы подтвердили, что «тиран аль-Асад свергнут» и все заключенные освобождены из крупного тюремного учреждения в Дамаске. Лидер группы призвал всех граждан и бойцов сохранять имущество государства и подчеркнул: «Да здравствует Сирия!».

    Согласно информации, распространенной агентством «Анадолу», оппозиция также призвала граждан защищать институты нового «свободного сирийского государства». Башар аль-Асад, чья семья управляла Сирией более полувека, якобы покинул столицу, однако его текущее местонахождение остается неизвестным.

    Между тем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джаляли в своем видеообращении заявил о готовности правительства сотрудничать с оппозицией и передать ей власть для формирования переходного правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль развернул силы на границе с Сирией на фоне усиления напряженности в регионе, самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии, а очевидцы сообщили о продвижении боевиков оппозиции в центре Дамаска.

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    8 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии
    Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский самолет Ил-76, принадлежащий Syrian Air, исчез с радаров около Хомса спустя 40 минут после взлета, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air пропал с радаров через 40 минут после того, как появился в небе в районе Дамаска, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Flightradar24.

    Инцидент произошел около 2.40 по времени UTC (5.40 мск), когда самолет пролетал недалеко от города Хомс. Воздушное судно двигалось на высоте 495 метров и на крайне низкой скорости 53 узла, что слишком медленно для самолета такого типа.

    По данным Flightradar24, исчезнувший самолет имел регистрационный номер YK-ATA. Он исчез над населенным пунктом Рам-аль-Анз.

    Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул столицу. Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что тот якобы бежал из страны.

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    7 декабря 2024, 14:48 • Новости дня
    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии

    Лавров, Фидан и Аракчи обсудили ситуацию в Сирии на встрече в Дохе

    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
    @ МИД РФ/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи начали переговоры по Сирии в Дохе на фоне эскалации ситуации.

    Главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана собрались в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. Переговоры проходят в закрытом формате, передает РИА «Новости».

    Участниками встречи стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан и иранский министр Аббас Аракчи.

    Основное внимание в ходе переговоров уделяется эскалации в Сирии. В последнее время там наблюдается обострение, связанное с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»( признана террористической и запрещена в России) и их союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

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    8 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о продвижении боевиков оппозиции в центре Дамаска
    Очевидцы сообщили о продвижении боевиков оппозиции в центре Дамаска
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивная стрельба раздалась в Дамаске, где вооруженная оппозиция продвигалась по центральным улицам города, что вызвало панику среди населения.

    Как передает ТАСС, очевидцы сообщили о громкой стрельбе на улицах Дамаска, где вооруженные формирования оппозиции продвигались по городу. По словам одного из свидетелей, выстрелы не направлены на мирных жителей, а скорее в воздух, что помогает оппозиции контролировать ситуацию.

    Очевидцы также отметили, что пока телевидение не сообщает подробности о происходящем, но местные жители успели увидеть видео с заявлением премьер-министра о готовности мирно передать власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Сирии аль-Джаляли выразил готовность передать власть в стране мирным путем, участники переговоров по Сирии в Дохе призвали к политическому решению кризиса, а президент Сирии Башар Асад через посредников пытался связаться с нынешней администрацией США, а также с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    7 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии

    Лавров подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и нормализации отношений с Турцией

    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии , одновременно с обеспечением безопасности границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров, выступая на форуме в Дохе, подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Сирии и нормализации связей между Сирией и Турцией, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что отношения между Дамаском и Анкарой должны прийти в норму, и Россия готова содействовать этому процессу.

    Лавров также сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками. Он подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов. Министр отметил, что такое сотрудничество продолжится, однако воздержался от прогнозов относительно развития ситуации в Сирии.

    Комментируя сообщения СМИ о выводе российских кораблей из Тартуса, Лавров заявил, что в Средиземноморье проходят военные учения, которые могли быть ошибочно восприняты как что-то иное.

    «Недопустимо использовать террористов запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам» в геополитических целях, как это происходит сейчас в Сирии», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в Дохе начались переговоры  между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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