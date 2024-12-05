Онищенко предостерег от поездок за границу на Новый год

Онищенко предупредил о стрессах организма при отдыхе за границей

Tекст: Дарья Григоренко

Онищенко на пресс-конференции в Москве предостерег от поездок за границу на период новогодних праздников. Он отметил, что такие путешествия могут привести к стрессу для организма, передает ТАСС.

Он заявил: «Постарайтесь остаться в России [в течение новогодних праздников] и найти себе применение здесь, не надо околачиваться по экзотическим местам планеты, ничего там хорошего нет, а самое главное, что это не полезно для вашего здоровья». По его словам, для адаптации к особенностям климата другого региона организму необходимо минимум две недели.

Эпидемиолог подчеркнул, что перемена климата может свести на нет все силы, накопленные во время отдыха. «Никакого отдыха не будет, ваши силы, которые вы там, возможно, накопили, они будут потрачены на то, чтобы адаптироваться к резкой перемене климата», – добавил он.

Онищенко также предупредил об эпидемически опасных регионах, таких как Конго, где недавно были зарегистрированы 140 смертей от неизвестного заболевания.

Накануне Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго, задействовав для этого лабораторные мощности и референс-центры ведущих научных организаций для быстрого выявления рисков.

Ранее сообщалось, что востребованность турпоездок у организованных туристов из России в ноябре снизилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к зимним и новогодним турам значительно вырос.