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В Москве задержали участника группы, оформлявшей мигрантам поддельные документы
В Москве полиция задержала члена преступной группы, изготовлявшей фальшивые документы для мигрантов за 1 тыс. рублей. Задержание произошло в ходе оперативного эксперимента на Волгоградском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Столичная полиция задержала 31-летнего приезжего, члена преступной группировки, занимавшейся незаконным оформлением документов для мигрантов. Задержание произошло в квартире на Волгоградском проспекте в Москве в рамках оперативного эксперимента, передает РИА «Новости».
По данным следствия, преступники изготавливали фиктивные документы, позволяющие иностранным гражданам легализовать свое пребывание и трудоустройство в России. За услуги они взимали 1 тыс. рублей. Во время обыска квартиры, где производились фальшивые бумаги, полицейские обнаружили технические устройства, оргтехнику, мобильные телефоны, миграционные карты, поддельные трудовые патенты, фальшивые регистрации, паспорта и рекламные визитки с предложением нелегальных услуг.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Задержанному предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. Кроме того, в квартире были обнаружены пятеро мигрантов, находившихся в России с нарушением законодательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий наказание для юридических лиц за подделку документов с целью организации незаконной миграции.
Глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что с 2015 года количество нелегальных мигрантов в России сократилось в четыре раза, а число депортированных выросло в полтора раза.
В октябре в Тульской области задержаны замначальника полиции и начальник УКОН, подозреваемые в организации незаконной миграции с 2020 по 2024 год.