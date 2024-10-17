В Туле задержали высокопоставленных полицейских за организацию незаконной миграции

В Туле задержали заместителя начальника полиции и начальника УКОН за организацию незаконной миграции

В Туле задержаны высокопоставленные сотрудники полиции, подозреваемые в организации незаконной миграции, сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Под следствием находятся заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области. Им вменяются нарушения, предусмотренные пп. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год подозреваемые, являясь членами комиссии по выдаче квот на временное проживание иностранным гражданам, за денежное вознаграждение выдавали положительные решения, зная, что предоставленные документы содержат недостоверные сведения об адресах и местах работы мигрантов. Следователи считают, что участники комиссии действовали в составе преступного сообщества, занимающегося незаконной миграцией в регионе.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых для изъятия предметов, имеющих значение для следствия. Следственная группа продолжает выяснять обстоятельства преступления и пытается определить размер полученного преступного дохода. Подозреваемым планируется предъявить обвинение в ближайшее время.

Ранее в Иркутске сотрудники полиции и ФСБ задержали руководителей этнических диаспор, подозреваемых в организации незаконной миграции.

На пленарном заседании Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества, полученного в результате организации незаконной миграции. Также Госдума одобрила законопроект, который предлагает считать совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством.