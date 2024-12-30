Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
Суд после праздников рассмотрит дело Хачатуряна
Бутырский суд Москвы возобновит рассмотрение дела Михаила Хачатуряна 17 января
Бутырский суд Москвы объявил перерыв в рассмотрении дела Михаила Хачатуряна, обвиняемого в сексуальном насилии и других преступлениях, до 17 января, чтобы адвокаты смогли представить свои доказательства.
Бутырский суд Москвы, пишет РИА «Новости», объявил перерыв в деле Михаила Хачатуряна до 17 января. Хачатуряна обвиняют в сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью дочерям. На данный момент сторона обвинения завершила представление доказательств, и слово перешло к адвокатам. Уже заслушаны несколько свидетелей со стороны защиты.
Дело слушается в закрытом режиме, ранее сестры Хачатурян также давали показания. Хачатуряна судят по обвинению в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет.
Как сообщалось ранее, в июле 2018 года три сестры убили своего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Следствие признало, что отец причинял физические и психические страдания девушкам. Однако эти факты рассматриваются лишь как смягчающие обстоятельства. Генпрокуратура сначала требовала переквалификации на самооборону, но затем утвердила обвинительное заключение. Впоследствии дело вернули в прокуратуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России не утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Михаила Хачатуряна его дочерями и предложила СК провести дополнительное расследование.
Также сообщалось, что дочери Михаила Хачатуряна, которого после смерти обвинили в сексуальном насилии над ними, не пришли в Бутырский суд Москвы на слушание дела отца. Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян в суде дали показания о преступлениях отца, которому вменяют сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей.