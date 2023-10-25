Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Генпрокуратура предложила главку СК провести дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян
Генпрокуратура России не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве Михаила Хачатуряна его дочерями, главку СК предложено провести дополнительное расследование, сообщают СМИ.
Источники «Коммерсанта» сообщают, что первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин не утвердил обвинение по уголовному делу Крестины и Ангелины Хачатурян. По его мнению, следует уточнить мотивы поступка девушек, которые, как указывается, столкнулись с жестокостью, насилием, в том числе и сексуальным, и оказались в травмирующей ситуации.
В отношении младшей сестры, Марии Хачатурян, заключение не готово. Она была признана невменяемой в момент самого события. Вероятно, ей предстоит психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Издание полагает, что исследования проведут и в отношении ее сестер.
Сообщается, что в СК категорически не согласились с Генпрокуратурой. Постановление об отправке материалов на доследование было обжаловано у генпрокурора Игоря Краснова, но тот поддержал Разинкина.
Как сообщили адвокаты девушек, те хотели бы, чтобы «этот кошмар наконец закончился», но при этом защита заинтересована в том, чтобы «сомнений в оправдании не было ни у суда, ни в обществе».
Источники полагают, что дело может затянуться до решения суда по процессу в отношении самого Хачатуряна. Сейчас оно рассматривается в Бутырском райсуде Москвы – разбирательство инициировано его родными, которые хотят реабилитировать Хачатуряна.
Напомним, сестер признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. Психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского в рамках дела об истязании и сексуальном насилии над сестрами Хачатурян, установила, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним. Сообщалось, что отец сестер Хачатурян, возможно, имел склонность к педофилии.