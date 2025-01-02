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Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани и Ульяновска
Временные ограничения на полеты гражданских самолетов для обеспечения безопасности введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщила Росавиация.
Ограничения на работу аэропорта Казани (код ИКАО: UWKD) введены с 00.00 мск. Аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы в этот период. Ограничения в Ульяновске (Баратаевка; UWLL) введены с 22.00 мск. Такие решения приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, это является главным приоритетом, сообщает ведомство в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация временно ввела ограничения на полеты гражданских воздушных судов в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Позднее она сняла ограничения на работу аэропорта Калуги.