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Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Калуги
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщила Росавиация.
Как сообщает Росавиация в Telegram, ограничения были сняты в 22.30 мск. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Во время действия ограничений один самолет, который должен был приземлиться в Калуге, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Внуково.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.
В последний день прошлого года аэропорт Казани временно не принимал авиарейсы из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также вводились временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.