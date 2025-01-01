Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Калуги

Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента

Tекст: Мария Иванова

Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что некоторые россияне не поверили в уход Бориса Ельцина с поста президента 31 декабря 1999 года. По ее словам, из-за ограниченных возможностей средств связи того времени многие граждане не успели оперативно узнать о решении Ельцина.

Захарова вспомнила, как дозвонилась до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае, и сообщила ему о событиях. Отец Захаровой, в свою очередь, передал новость тогдашнему послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, который тоже не поверил услышанному. Захарова отметила, что в то время для получения достоверной информации нужно было дожидаться новостных выпусков по телевизору.

«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: «У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?» ... Я говорю: Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», – рассказала Захарова.

По словам Захаровой, она также столкнулась с недоверием, возвращаясь домой в маршрутке. Люди, обсуждавшие новость, высказывали сомнения, и начались дебаты о правдивости информации.



«Сажусь в маршрутку, где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты», – припомнила она.

Захарова подчеркнула, что отсутствие оперативного доступа к новостям вызывало недоверие среди граждан.

Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов, работавший более десяти лет с Борисом Ельциным, отметил, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал, что первый президент России Борис Ельцин был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.