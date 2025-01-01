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Росавиация ввела ограничения в четырех аэропортах
Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова
Временные ограничения на полеты гражданских самолетов для обеспечения безопасности введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты гражданских воздушных судов в четырех российских аэропортах, передает ТАСС. Ограничения касаются аэропортов Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.
Как уточнили в пресс-службе Росавиации, ограничения начали действовать в разное время: в аэропорту Калуги – с 20.36 мск, в Пензе, Саранске и Саратове – с 21.00. Временно аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.
Решение о введении ограничений связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ожидается, что временные меры позволят минимизировать риски для безопасности пассажиров и экипажей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в последний день прошлого года аэропорт Казани временно не принимал авиарейсы из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. 31 декабря также вводились временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.