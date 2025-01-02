Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

Tекст: Валерия Городецкая

Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.