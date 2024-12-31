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Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
Фотокорреспондент Юрий Феклистов, более десяти лет работавший с Борисом Ельциным, рассказал, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.
Запись была произведена днем и предназначалась к эфиру в новогоднюю ночь, сообщил Феклистов, передает ТАСС.
Феклистов признался, что новость о решении Ельцина стала для него полной неожиданностью. Текст обращения, по словам фотокорреспондента, был написан бывшим руководителем администрации президента России Валентином Юмашевым и скрывался ото всех до последнего момента. Он отметил, что обычно такие обращения записывались заранее и без особой секретности, но в этот раз процедура полностью изменилась.
По словам Феклистова, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, а не от горя. Она была счастлива, что с Бориса Николаевича снялся тяжелый груз президентской ответственности. После отставки Ельцин значительно улучшил свое здоровье, похудел и стал путешествовать.
Напомним, ровно четверть века назад Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, и именно 31 декабря 1999 года он впервые переступил порог кремлевского кабинета. Хронику событий зафиксировал корреспондент ТАСС, отметив прибытие Путина в Кремль в 9.25 по московскому времени для встречи с Ельциным. До официального объявления об отставке оставалось два с половиной часа.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что первый президент РФ Борис Ельцин был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.