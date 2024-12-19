Путин: Я сделал все, чтобы Россия была суверенной державой

Tекст: Ольга Иванова

«Да. Я считаю, что не просто уберег (страну) – я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере суверенитета», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, считает ли российский лидер, что уберег Россию, как завещал бывший президент Борис Ельцин, сообщает ТАСС.

Кроме того, Путин рассказал, что первый президент РФ Борис Ельцин был приятен Западу до того, как заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, его тут же начали обзывать.

«Обращаю ваше внимание на то, что вы сказали в отношении Бориса Николаевича Ельцина. Все было как бы хорошо, его покровительственно хлопали по плечу, не замечали даже, когда он немножко прикладывался к рюмочке. Он был очень приятен во всех западных кругах… Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и Уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо – в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, тут же начали его обзывать», – напомнил президент.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».