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Второй блэкаут произошел в Пуэрто-Рико
В Пуэрто-Рико второй раз за пару дней произошел блэкаут, оставив многих жителей без электричества на фоне частичного восстановления после первой крупной аварии на электростанции, сообщило издание Primera Hora.
«Многие жители острова снова остались без электричества вечером (в первый день) нового года», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Primera Hora.
Это случилось после того, как энергоснабжение на острове начало восстанавливаться после крупной аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря в результате аварии на электростанции в Гуаянилья все электростанции Пуэрто-Рико вышли из строя, оставив более 1,3 млн потребителей без света.
Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не считается неотъемлемой частью страны.