Все электростанции Пуэрто-Рико вышли из строя, страна осталась без света

Tекст: Мария Иванова

В Пуэрто-Рико в ночь на вторник произошло масштабное отключение электричества в результате аварии на всех электростанциях страны, сообщает ТАСС.

Авария произошла на электрогенерирующей станции в муниципалитете Гуаянилья на юге острова. Компания Luma Energy предполагает, что причиной инцидента могло стать повреждение подземных кабелей, однако точные причины пока не установлены.

Официальный представитель компании Genera PR Иван Баес сообщил, что электроснабжение начало частично восстанавливаться с 8.30 утра вторника по местному времени (15.30 мск). Несмотря на это, Luma Energy предупреждает, что полное восстановление энергоснабжения может занять несколько дней. На 9.25 утра вторника (16.25 мск) без света оставались более 1,3 млн потребителей, что составляет значительную часть населения Пуэрто-Рико, которое насчитывает чуть более 3,2 млн человек.

Эта авария подчеркнула уязвимость энергетической инфраструктуры страны и вызвала значительные неудобства для населения. Власти и энергетические компании работают над устранением последствий и восстановлением нормального электроснабжения.

Напомним, что 6 ноября большая часть участников референдума в Пуэрто-Рико поддержали вхождение острова в состав США на правах штата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците мощности и призвала население рационально использовать электроэнергию