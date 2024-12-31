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Украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии
«Укрэнерго» сообщило о дефиците мощности в энергосистеме и призвало к экономии
На Украине энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците мощности и призвала население рационально использовать электроэнергию.
На Украине продолжается дефицит мощности в энергосистеме, передает РИА «Новости».
Национальная энергокомпания «Укрэнерго» призвала граждан рационально использовать электроэнергию. Это связано с аварийно-восстановительными работами на энергетических объектах, которые все еще продолжаются. На предприятии подчеркивают, что ситуация может меняться.
Министерство энергетики Украины также обратилось к населению с просьбой экономить электричество. Это стало необходимым из-за продолжающихся ударов по инфраструктуре страны. Удары начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.
Российская сторона наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские войска не целятся в жилые дома и социальные объекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.