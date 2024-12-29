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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    11 комментариев
    29 декабря 2024, 00:26 • Новости дня

    Министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России

    Министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина завершила подготовку к стабильному газоснабжению потребителей в случае полной остановки транзита российского газа, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

    Галущенко заявил, что Украина прошла стресс-тесты газовой системы, чтобы убедиться в возможности поддержания поставок газа потребителям после закрытия транзита, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 мск. Украинский лидер Владимир Зеленский также сказал, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года.

    Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия. Словакия уже пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен.

    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    28 декабря 2024, 19:19 • Новости дня
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно

    Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии ежегодной помощи Украине в 20 млрд евро

    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-посол Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно, сообщил немецкий телеканал n-tv.

    По его словам, это необходимо для обеспечения стабильности и развития Украины. Мельник подчеркнул, что будущая коалиция в правительстве Германии должна учесть в своем бюджете на следующие четыре года общую сумму поддержки в 80 млрд евро, передает RT.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Также Шольц сообщил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие.

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    28 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО

    Политолог Скачко: Зеленский намеренно вступает в конфликты со Словакией и Венгрией

    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ЕС и НАТО действует принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в объединения новых участников. Если в повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия заблокируют решение. Владимир Зеленский это понимает, но продолжает по просьбе США вести себя по-хамски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Роберт Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга».

    «Владимир Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

    «В уставных документах и одной, и другой организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия, с которыми у Киева очень напряженные отношения, заблокируют возможные решения», – напомнил собеседник. Скачко подчеркнул: Зеленский не может этого не понимать, но при этом он продолжает нападки на словацкого премьера.

    Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Киева «заказа» от американских чиновников. «По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить консенсус на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала объединений. Но Вашингтону и не нужны ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс. Американские власти пойдут на малые региональные союзы, как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

    Зеленский же изнутри разрушает ЕС и НАТО. «Он бодается с Фицо, чтобы продемонстрировать абсурдность принципа консенсуса – мол, маленькая страна может заблокировать решения, принятые теми же Соединенными Штатами», – акцентировал Скачко.

    В то же время «бодания» Киева с Братиславой негативно сказываются на общественном мнении европейцев, добавил он. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы Украины вызывают чувство сродни ненависти у жителей стран ЕС. Они считают, что Киев ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Тем не менее европейцы привыкли слушаться и подчиняться, поэтому они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

    Но, добавляет политолог, некоторые изменения все же происходят. Так, на выборах европейцы голосуют за тех политиков, которые отстаивают национальные интересы. «Появление Виктора Орбана и Роберта Фицо – это феномен. Большинство лидеров ЕС – в силу их зависимости от США – выступают на стороне Киева хотя и в ущерб своим странам, поскольку так велит патрон. Но в Европе постепенно происходит обновление политического класса. Мы это видим, в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс обновления небыстрый, но он набирает обороты», – заключил Скачко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. «Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения.

    Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был «еще более надменным и дерзким».

    Ранее Зеленский на фоне визита премьера Словакии в Москву обвинил Братиславу в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что та хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Он также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Фицо в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Bloomberg: Наступил критический момент для газового транзита через Украину

    Bloomberg: Истекший контракт на транзит газа через Украину угрожает европейской энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока срок соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной истекает, напряжение между лидерами стран усиливается, а еврокомпании призывают к продолжению поставок, что может обойтись Евросоюзу в дополнительные 120 млрд евро за два года.

    Переговоры о транзите газа через Украину находятся на критическом этапе, сообщает Bloomberg. Если сделка не будет заключена до среды, транзит миллиардов кубометров газа может прекратиться. Украинская сторона испытывает давление со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда центральноевропейских компаний, которые настаивают на продолжении транзита газа после истечения текущего соглашения 31 декабря.

    Как отмечает агентство, почти три года после начала СВО России на Украине, Венгрия и Словакия продолжают полагаться на дешевый газ от Газпрома, что идет вразрез с попытками ЕС сократить зависимость от российской энергетики.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий лидер в свою очередь пригрозил прекратить поставки электроэнергии соседней стране.

    Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит транзита российского газа через Украину после окончания текущего соглашения. Однако он открыт для возможности транспортировки газа из других стран. При этом Украина должна учитывать необходимость защиты своей обширной газопроводной системы, которая до сих пор оставалась вне зоны атак из-за проходящего через нее российского газа.

    Ситуация может значительно повлиять на Европу, поскольку прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению энергетических расходов ЕС на 120 млрд евро за два года, по словам Фицо. В то же время Европейская комиссия подчеркивает, что альтернативные источники газа доступны, а запасы газа в регионе высоки. Подготовка плана по дальнейшему отказу от российских ископаемых видов топлива будет представлена в феврале.

    Альтернативные решения, такие как поставки газа из Азербайджана, рассматриваются. В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил изменить место продажи российского газа на границу между Россией и Украиной, что перенесет обязательства по транзиту на Украину с учетом ее соглашения о свободной торговле с ЕС. Стороны все еще надеются на возможность заключения сделки в последний момент.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

    Цена газа в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, как сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

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    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 16:42 • Новости дня
    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»

    Зеленский назвал угрозу Словакии прекратить энергопоставки «вторым энергетическим фронтом»

    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии Украине, если будет остановлен транзит российского газа, и назвал такие действия открытием «второго энергетического фронта».

    Он заявил, что данные действия могут привести к конфликту между Словакией и Европейским союзом, пишет РБК.

    «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил [словацкому премьеру Роберту] Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», – считает Зеленский.

    Зеленский сообщил, что потребность в электроэнергии возросла в связи с утратой контроля над Запорожской атомной станцией и атаками на электростанции страны. Он подчеркнул, что хотя полного отключения не произошло, Словакия обеспечивает около 19% импорта электроэнергии, и Украина платит за это 200 млн долларов ежегодно.

    Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в поддержке России и назвал его позицию аморальной. Президент Украины отметил, что Словакия является частью европейского энергорынка и должна соблюдать общеевропейские нормы.

    Ранее сообщалось, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

    На Украине заявили, что страна сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС.

    Фицо подчеркнул, что не является слугой украинского лидера Владимира Зеленского и не обязан безвозмездно помогать Украине.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    28 декабря 2024, 13:36 • Новости дня
    На Украине выразили уверенность в стабильных энергопоставках от ЕС без Словакии

    Украинский эксперт Харченко: Остановка энергопоставок из Словакии не повлияет на энергообеспечение Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

    По словам эксперта, на сегодняшний день Украина получает электроэнергию из Европейского Союза через Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Харченко подчеркнул, что если одна из этих стран прекратит поставки, то недостающие объемы в допустимых пределах могут быть предоставлены другими странами, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

    Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    28 декабря 2024, 19:49 • Новости дня
    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности

    Financial Times: Трамп хочет предложить Украине мир без гарантий безопасности

    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности
    @ CNP/MediaPunch/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, пишет Financial Times.

    В статье также отмечается, что позиции президента России Владимира Путина и Трампа по этому вопросу во многом совпадают, передает РИА «Новости».

    Трамп заявляет, что способен урегулировать конфликт на Украине посредством переговоров. Он неоднократно заявлял, что ему потребуется всего один день для достижения мира. Однако в Москве скептически относятся к возможности такого быстрого решения.

    Ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине, поступаясь ее интересами ради достижения мирного соглашения, а профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что избранному президенту США следует признать невозможность победы над Россией в этом конфликте.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова откликнуться на сигналы от команды Трампа о возобновлении диалога, однако именно Штаты должны сделать первый шаг.

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    28 декабря 2024, 08:30 • Новости дня
    На Украине заявили о почти 400 взрывах под Запорожьем за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под подконтрольным киевскому режиму городом Запорожье за сутки прозвучали 397 взрывов, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

    В результате взрывов разрушены несколько объектов инфраструктуры, заявил Федоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в регионе прозвучало не менее 397 взрывов за минувшие сутки.

    Федоров не стал уточнять, какие именно объекты пострадали.

    Утром в субботу украинские СМИ сообщили, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в самом Николаеве прозвучали взрывы.

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    28 декабря 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву

    Шольц отверг идею поставок Украине ракет Taurus и обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по этому вопросу

    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц придерживается «опасного зигзагообразного курса» по вопросу поставок Украиине крылатых ракет Taurus, заявил действующий канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подтвердил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В качестве причины он назвал необходимость избегать эскалации конфликта между Россией и НАТО, передает ТАСС со ссылкой на t-online.

    По словам канцлера, Германия стремится поддерживать Украину в максимально возможной степени, однако при этом действует с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность. «Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», – заявил Шольц.

    Он раскритиковал Мерца, за его непоследовательность в отношении поставок вооружений. Как указал Шольц, Мерц первоначально поддерживал идею поставок Taurus, затем изменил свое мнение перед выборами на востоке Германии. В октябре же, по словам канцлера, Мерц «сформулировал своего рода ультиматум о поставках».

    «Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus. В отличие от него, Мерц заявлял о поддержке возможных поставок дальнобойных систем вооружения Украине.

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