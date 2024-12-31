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Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми
Первые номинации на прокачку российского газа через Украину в 2025 году оказались нулевыми
Транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года составили ноль, что уменьшает шансы на достижение договоренностей по продолжению транзита, следует из первых данных на сайте «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» (ОГТСУ).
На 17.22 мск было зафиксировано, что через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области заявки на транспортировку газа упали до нуля по сравнению с предыдущим днем. Поставки через ГИС «Сохрановка» были прекращены еще в 2022 году по инициативе Киева из-за форс-мажора, передает
ТАСС.
Номинации по транспортировке газа из Украины в направлении Словакии и Молдавии также оказались нулевыми. Таким образом, ни российский «Газпром», ни европейские компании и трейдеры не заказали прокачку газа через Украину на 1 января. На сайте ОГТСУ ожидаются обновленные заявки, но вероятность их изменения мала.
Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает утром 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нового контракта не будет заключено, поскольку времени на это недостаточно.
Ранее стоимость газа в Европе превысила 536 долларов за тыс. куб. м на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину.
До этого цена газа в Европе выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.
Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.