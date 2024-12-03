В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель подтвердил согласие отменить военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель подтвердил согласие отменить военное положение, которое объявил на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Правительство страны проголосовало за отмену военного положения, командование военным положением расформировано, сообщило «Ренхап».
«Я сразу же на заседании правительства приму требования парламента и отменю военное положение», – приводит слова президента РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
По данным агентства, заявление президента прозвучало спустя шесть часов после введения военного положения. Юн Сок Ель пояснил, что причиной задержки отмены стало отсутствие кворума на заседании правительства, что затруднило немедленное принятие решения. Он подчеркнул, что примет требования парламента, как только будет достигнут необходимый кворум.
Позднее «Ренхап» сообщило, что «южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения».
Южнокорейские военнослужащие, привлеченные к обеспечению режима военного положения, вернулись в места постоянной дислокации, передает ТАСС.
При этом Юн Сок Ель призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства «непрекращающимися импичментами, законодательными манипуляциями, манипуляциями с бюджетом».
Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны. Представители оппозиции считают, что президент «больше не может нормально управлять государством», должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи Юн Сок Ель связал решение ввести военное положение с угрозой паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента,
Парламент страны поддержал резолюцию для отмены военного положения, а правящая партия Южной Кореи извинилась за действия своего президента. Юн Сок Ель сообщил, что « отозвал военных, задействованных в реализации военного положения».