Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

«Я сразу же на заседании правительства приму требования парламента и отменю военное положение», – приводит слова президента РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

По данным агентства, заявление президента прозвучало спустя шесть часов после введения военного положения. Юн Сок Ель пояснил, что причиной задержки отмены стало отсутствие кворума на заседании правительства, что затруднило немедленное принятие решения. Он подчеркнул, что примет требования парламента, как только будет достигнут необходимый кворум.

Позднее «Ренхап» сообщило, что «южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения».

Южнокорейские военнослужащие, привлеченные к обеспечению режима военного положения, вернулись в места постоянной дислокации, передает ТАСС.

При этом Юн Сок Ель призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства «непрекращающимися импичментами, законодательными манипуляциями, манипуляциями с бюджетом».

Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны. Представители оппозиции считают, что президент «больше не может нормально управлять государством», должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован.