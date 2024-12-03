Президент Южной Кореи собрался отменить военное положение

Президент Южной Кореи ввел военное положение

Президент Южной Кореи ввел военное положение из-за угрозы импичмента

Tекст: Валерия Городецкая

Это решение было принято после экстренного совещания, которое президент провел в своем офисе ночью, передает РИА «Новости».

По данным Ренхап, поводом для этого шага стала угроза паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Также в сообщении указывается, что мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обсудив совместные меры безопасности в ответ на возможное сотрудничество России и КНДР.