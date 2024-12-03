В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Президент Южной Кореи собрался отменить военное положение
«Ренхап» сообщило о готовности президента Южной Кореи Юн Сок Еля отменить военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель оформит отмену военного положения на заседании правительства, сообщило «Ренхап».
«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», – приводит слова президента РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
Также «Ренхап» сообщает, что минобороны Южной Кореи отменило ранее объявленный экстренный сбор военных, прибывшие на этот призыв сотрудники уже возвращаются.
Напомним, Юн Сок Ель связал решение о введении военного положения в стране с угрозой паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Однако парламент поддержал резолюцию для отмены военного положения. Правящая партия Южной Кореи извинилась за своего президента.