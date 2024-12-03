Правящая партия Южной Кореи извинилась за своего президента

Правящая партия Южной Кореи призвала президента Юн Сок Еля к отмене военного положения

Tекст: Антон Антонов

«Гражданская сила» в среду попросила президента Юн Сок Еля «как можно скорее отменить военное положение, согласившись с мнением Национального собрания, проголосовавшего за его отмену», – приводит РИА «Новости» сообщение «Ренхапа».

Представитель партии Хан Дон Хун заявил: «Как правящая партия мы очень сожалеем, что сложилась такая ситуация». – передает ТАСС со ссылкой на YTN.

«Ренхап» сообщает, что депутаты партии во главе с главой фракции Пэ Чжун Еном провели обсуждение сложившейся в стране ситуации. YTN отмечает, что Юн Сок Ель пока не предпринял шагов для отмены военного положения.

Напомним, южнокорейский лидер объявил о введении военного положения в стране. Поводом для этого шага была названа угроза паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента.

Депутаты парламента Южной Кореи большинством голосов поддержали резолюцию для отмены военного положения. Оппозиционная партия «Возродим Корею» заявила о совершении преступления в случае неповиновения президента резолюции парламента.