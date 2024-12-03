В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Правящая партия Южной Кореи извинилась за своего президента
Правящая партия Южной Кореи призвала президента Юн Сок Еля к отмене военного положения
Пропрезидентская правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» согласна с результатами голосования парламента, который выступил за отмену военного положения, введенного президентом Юн Сок Елем, сообщило «Ренхап». Там также выразили сожаление из-за возникшей ситуации.
«Гражданская сила» в среду попросила президента Юн Сок Еля «как можно скорее отменить военное положение, согласившись с мнением Национального собрания, проголосовавшего за его отмену», – приводит РИА «Новости» сообщение «Ренхапа».
Представитель партии Хан Дон Хун заявил: «Как правящая партия мы очень сожалеем, что сложилась такая ситуация». – передает ТАСС со ссылкой на YTN.
«Ренхап» сообщает, что депутаты партии во главе с главой фракции Пэ Чжун Еном провели обсуждение сложившейся в стране ситуации. YTN отмечает, что Юн Сок Ель пока не предпринял шагов для отмены военного положения.
Напомним, южнокорейский лидер объявил о введении военного положения в стране. Поводом для этого шага была названа угроза паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента.
Депутаты парламента Южной Кореи большинством голосов поддержали резолюцию для отмены военного положения. Оппозиционная партия «Возродим Корею» заявила о совершении преступления в случае неповиновения президента резолюции парламента.