Экс-фаворит Трампа Гетц попросил у сторонников деньги для защиты от обвинений

Newsweek: Экс-фаворит Трампа Гетц попросил сторонников о деньгах для защиты от обвинений в сексе с несовершеннолетней

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Newsweek, Гетц обратился к своим сторонникам с просьбой о финансовой помощи через политический комитет Florida Firebrand, передает РИА «Новости». Комитет начал рассылать электронные письма в понедельник после публикации отчета комитета по этике конгресса США, в котором Гетц обвиняется в нарушениях законов, включая сексуальные связи с несовершеннолетней.

«Эта фиктивная охота на ведьм происходит только потому, что я разворошил перья радикальных левых, когда был конгрессменом. Есть причина, по которой они никогда не выдвигали эти обвинения на форуме, где их можно было бы оспорить», – говорится в письме Гетца, разосланном комитетом.

Издание Independent также цитирует письмо Гетца, в котором политик заявил, что ему необходима «помощь» сторонников, чтобы защититься от обвинений во время праздников. Гетц подчеркнул, что он боролся за избирателей в конгрессе восемь лет против радикальных левых и теперь им нужна его поддержка. Он настоятельно просил внести пожертвования до полуночи, чтобы помочь ему в защите.

Напомним, в отчете комитета по этике Палаты представителей сообщалось, что бывший конгрессмен Мэтт Гетц, кандидатуру которого Дональд Трамп рассматривал на пост главы министерства юстиции, в 2017 году платил 17-летней девушке за секс и с 2017 по 2019 год неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази.